Domingo de especulaciones por supuesto funeral del jefe de CJNG en ZM de Guadalajara

Tanto al poniente como al oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se registraron este domingo operativos de seguridad por parte de diferentes corporaciones, entre ellas el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con elementos y vehículos apostados afuera de dos recintos funerales y sobrevuelos de helicópteros.

En el poniente, desde el sábado fue evidente el movimiento inusual de tropas y agentes policiacos en los alrededores del Recinto de La Paz, un parque funeral situado en la confluencia de las avenidas Aviación y Santa Margarita, en el municipio de Zapopan, al poniente de la ZMG.

El ostentoso operativo, con tanquetas incluidas, fue replegado por la tarde pero volvió en la mañana del domingo.

En redes sociales y medios de comunicación se especuló que el movimiento de las fuerzas de seguridad se debía a que los restos del jefe de Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) iban a ser velados en el parque funeral señalado, luego de que la Fiscalía General de la República confirmó que entregó en la Ciudad de México el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, una vez concluidos los exámenes de ADN y demás trámites de rigor cumplidos por los familiares.

Sin embargo, el dato no había sido confirmado hasta la tarde del domingo por ninguna autoridad.

Y EN EL ORIENTE TAMBIÉN

Del otro lado de la metrópoli, en el oriente, también se realizó un operativo similar en torno a las salas de velación Funerales de La Paz, situadas en la Calle Gigantes, en el popular barrio de San Andrés, considerada un área de mucho menor plusvalía que en donde está Recinto de la Paz.

Aunque hubo especulaciones en cuanto a que “El Mencho” sería velado ahí, otro rumor no confirmado fue que en esa funeraria estaba el féretro de un agente de la Guardia Nacional caído en cumplimiento del deber.

PONCHALLANTAS, DISPAROS Y LLUVIA

Este domingo 1 de marzo, se vivieron en la mañana, los casos de por lo menos tres vehículos dañados con ponchallantas en dos puntos diferentes de la Avenida López Mateos.

Uno fue al cruce con José María Vigil, en donde un auto Kia Río, color blanco, quedó averiado de los neumáticos y luego sujetos que iban en otro carro y en motocicletas, le hicieron disparos al Kia, una vez que obligaron a sus dos ocupantes a bajar de la unidad.

El otro incidente ocurrió a la altura de la Glorieta Colón, en donde un camión de transporte público y un coche particular se poncharon debido a los artefactos que ahí también fueron arrojados.

Una inusual lluvia cayó en Guadalajara. FOTO: Redes sociales

Y alrededor de las 4:00 pm, tras una serie de tronidos en las nubes, cayó una lluvia inusual en diferentes y distantes puntos de la ZMG, entre los que se cuentan el oriente del municipio de Guadalajara, el Centro Histórico, la Colonia Atlas, Avenida Vallarta cerca de Centro Magno y la Colonia Chapalita.

La precipitación pluvial que duró entre 20 y 30 minutos, también se dio en las inmediaciones de Casa Jalisco, en El Sauz, (en los límites de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque); en Plaza Pabellón, Colinas de San Javier, y Tabachines, en Zapopan, y en el centro de Tlajomulco de Zúñiga en donde incluso se reportó la caída de algunos granizos. Al cierre de la edición no se reportaban daños.

El sábado alrededor de las 7:00 pm se había registrado otra lluvia por mocho más leve y de menor duración que la del domingo.