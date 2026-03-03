Semadet Jalisco celebra el día mundial de la Vida Silvestre

Día mundial de la Vida Silvestre

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco recordó a través de redes sociales la conmemoración de esta fecha establecida por la ONU en 2013, que celebra la existencia de la vida silvestre y busca crear conciencia sobre la importancia de proteger la fauna y flora del planeta.

México es un país con abundante riqueza silvestre, que incluye animales grandes y pequeños, así como el entorno que los rodea y que contribuye al equilibrio ambiental, producción de oxigeno y bienestar humano.

Lamentablemente, existen amenazas que ponen en peligro la tranquilidad y existencia de ciertas especies. Factores como el cambio climático o la deforestación hacen que esta situación empeore.

La Semadet trabaja con el objetivo de fomentar acciones responsables como el consumo sostenible, el respeto a los hábitats naturales y la denuncia del comercio ilegal de especies.

Este día nos debe recordar que cuidar de la naturaleza de nuestro planeta es responsabilidad de todas y todos para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.