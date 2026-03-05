Operación de seguridad para el 8M

8M

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en el estado se llevaran a cabo más de 250 acciones formativas, culturales, de sensibilización y visibilización. Esto como parte de la estrategia integral “Juntas desde la raíz”.

El Gobierno de Jalisco presentó la agenda en la que participan todas las secretarías, las Unidades de Igualdad de Género y las instancias municipales.

El titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Fabiola Loya Hernández, explicó que: “Esta agenda de actividades busca reconocer y reflexionar sobre la lucha histórica por los derechos de las mujeres, para que en Jalisco sigamos trabajando con todas las dependencias y sectores, para que todas las mujeres podamos vivir una vida libre de violencias y en igualdad de condiciones”,

Las 250 acciones en torno al 8M dieron inicio el primero de marzo y terminaran el 28 del mismo mes.

Antes el reconocimiento por parte del Gobierno Estatal a la libre manifestación, al igual que el año pasado, se instaló una mesa de coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, con el objetivo de garantizarle seguridad y respeto a quienes participen en la marcha y para la ciudadanía en general.

Asimismo, se estima la presencia de más de 50 mil mujeres en las diferentes marchas y la Comisaria de la Secretaría de Seguridad Pública Violeta Castillo Saldívar, comentó que habrá un estado de fuerza que contara con mil elementos mujeres para garantizar la seguridad y acompañamiento en las movilizaciones el domingo ocho de marzo en el Área Metropolitana de Guadalajara

La presentación también contó con la presencia de la Subsecretaria de Igualdad de Género; Gabriela Velasco García y la Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias Sagrario Guzmán Ureña

Para poder estar al tanto de la agenda completa de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se puede consultar el siguiente enlace: https://igualdad.jalisco.gob.mx/ .

Por otro lado, el 8 de marzo, se instalaran puntos de hidratación, ambulancias y atención médica en dos rutas: a las 12:00 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos y a las 16:00 horas en el Parque Morelos.

Para promover una jornada de paz habrá canales abiertos con las colectivas organizadoras, además de eventos masivos tales como la lectura del Manifiesto 8M: un ejercicio de reflexión por medio de un video para visibilizar la importancia de conmemorar este día.