Funcionaria de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de Fiscalía Estatal, asesinada un día antes del 8M

En su intento por salvarse de sus agresores, el conductor se metió en una finca. FOTO: X Jalisco Rojo

Las pesquisas en torno al asesinato de Verónica “G”, funcionaria de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de Fiscalía de Jalisco, tienen como uno de las principales líneas de investigación que el ataque iba dirigido al hombre que era su pareja, quien también falleció en los mismos hechos, suscitados el pasado 7 de marzo, en la Avenida Mariano Otero, de Zapopan.

Individuos que se desplazaban en una motocicleta fueron los encargados de cometer el atentado en contra de la elemento de la Fiscalía, quien tenía nombramiento de secretario del Ministerio Público y se desempeñaba como asistente de la dirección encargada de cumplimentar los mandatos emitidos por los juzgados para la captura de presuntos delincuentes.

Antes del mediodía del día de los hechos, Verónica, quien estaba embarazada, iba en un coche Kía, de color blanco, manejado por el hombre con el que ella vivía, en las inmediaciones de las colonias El Fortín y Villas de Otero.

Al parecer durante el rojo de un semáforo, se les acercaron sujetos en moto que abrieron fuego en contra del conductor del Kía, quien en su reacción trató de escapar y fue a estrellarse en el portón de la finca número 2800 de la Avenida Mariano Otero, entre Prolongación Avenida Guadalupe y una pequeña calle llamada Niños Héroes.

El carro de las víctimas terminó adentro de la finca señalada, que conecta con el estacionamiento de un restaurante. El conductor recibió varios disparos, algunos de ellos en la cabeza, mientras que Verónica fue alcanzada en el tórax. Los dos quedaron muertos en el lugar; sus agresores huyeron.

El auto de las víctimas portaba placas de circulación del Estado de Michoacán. Se sabe de manera extraoficial que el occiso también era elemento de la Fiscalía pero hace algún tiempo causó baja por razones aún no esclarecidas.

En una condolencia publicada en redes sociales, la Fiscalía de Jalisco se solidarizó con los familiares de la funcionaria fallecida, y expresó que durante su labor en la corporación, ella demostró profesionalismo, entrega y un profundo compromiso con la justicia.