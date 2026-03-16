Piden reparar semáforos en la carretera Puerto Vallarta-Mascota, tras disturbios del 22 de febrero

Carretera estatal 544 une a Puerto Vallarta con Mascota. Se requiere semáforos en el cruce con el CUCosta.

Ante los riesgos que enfrentan diariamente peatones, estudiantes y automovilistas en la carretera estatal 544 Puerto Vallarta-Mascota, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Yussara Canales González, presentó una iniciativa de acuerdo legislativo para que el gobierno de Jalisco instale nuevos semáforos en los cruceros de esta vialidad y realice un diagnóstico integral de su infraestructura de control vial.

La propuesta solicita la intervención coordinada de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Transporte (Setran) y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para restablecer y modernizar el sistema de semaforización, especialmente en los cruces ubicados en las delegaciones Las Juntas e Ixtapa, así como en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

La legisladora explicó que diversos semáforos resultaron dañados tras los disturbios y actos vandálicos registrados el pasado 22 de febrero, lo que ha generado condiciones de alto riesgo para quienes transitan por esta vía, particularmente para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

“Después de los disturbios del 22 de febrero varios semáforos quedaron dañados o fuera de servicio, y eso hoy representa un riesgo real para quienes transitan por la carretera 544. No podemos normalizar que estudiantes, trabajadores y familias tengan que cruzar estas vialidades en condiciones de peligro”, señaló la diputada Yussara Canales.

Canales González subrayó que esta carretera ha dejado de ser únicamente una vía de paso para convertirse en un corredor de movilidad regional donde conviven peatones, estudiantes, transporte público y vehículos particulares, por lo que contar con semáforos funcionando correctamente es indispensable para prevenir accidentes.

“La movilidad no es un privilegio, es un derecho humano. Todas las personas deben poder desplazarse con seguridad, sin poner en riesgo su vida por fallas en la infraestructura vial”.

La legisladora advirtió que cuando un semáforo deja de funcionar en cruceros con alto flujo vehicular, la probabilidad de accidentes aumenta considerablemente, especialmente para los usuarios más vulnerables de la vía.

Por ello, la iniciativa plantea la instalación de nuevos semáforos en los cruceros más críticos de la carretera 544, así como la elaboración de un diagnóstico integral del estado que guarda la infraestructura de semaforización en esta vía, con el objetivo de implementar un programa de rehabilitación, mantenimiento y modernización.

“No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Las autoridades deben intervenir de inmediato para reparar y sustituir los semáforos dañados y garantizar condiciones seguras para todas y todos”.

Finalmente, la legisladora destacó que esta carretera es una vía estratégica para la movilidad regional y para la conexión con Puerto Vallarta, por lo que su seguridad debe ser una prioridad.