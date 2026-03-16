Teuchitlán realizará el Festival Equinoccio 2026 del 20 al 22 de marzo

Pirámide Los Guachimontones, en Teuchitlán, a 59 kilómetros de Guadalajara.

Teuchitlán invita a la población a regresar a ese municipio y participar en el Festival de Equinoccio 2026 en la zona arqueológica Los Guahimontones, para recibir la estación de la primavera, del viernes 20 al domingo 22 de marzo.

De Guadalajara a Teuchitlán el recorrido es de 59 kilómetros, con un tiempo aproximado de 1 hora con 20 minutos.

Teuchitlán se vio afectado en el turismo que llegaba a la presa La Vega, a Los Guachimontones y a la cabecera municipal, tras de que el 5 de marzo se encontró un campamento de reclutamiento del crimen organizado en el rancho Izaguirre, en ese municipio.

El Festival de Equinoccio 2026 comienza el viernes 20 de marzo con un desfile inaugural de 10 a 11 de la mañana, en la plaza principal de Teuchitlán, informó el presidente municipal, Jaime Rodríguez Ballesteros.

“Somos un municipio afortunado de tener la cultura milenaria Teuchitlán, que es conocida por las pirámides de Los Guachimontones y tratamos de plasmar en ese desfile inaugural todo lo que tenemos para ofrecer al público, desde especies endémicas y la tradición”, explicó.

El sábado 21 de marzo se realizará el juego de pelota ancestral de 11 a 3 de la tarde, en el centro interpretativo Guachimontones, donde se harán recorridos guiados, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La danza prehispánica Ehecátl se presentará a las 4 de la tarde, también en Los Guahimontones.

Se realizará un festival de música electrónica de 4 de la tarde a 8 de la noche, con Kid DJ, Charlsey DJ y Roberman DJ, en el foro de la plaza principal de Teuchitlán.

El domingo 22 de marzo, desde las 10 horas se hará la recepción de Motoclubes Unidos de Jalisco y 12 a 1 de la tarde se hará la proyección del documental “Phil Weigand explorador de todos los tiempos”. El domingo a las 12 horas se presentará de nuevo la danza prehispánica Ehecátl, en la plaza principal.

Festival de las Plantas

Por separado, se realizará el Festival de las Plantas el sábado 21 de marzo, en la ex estación del ferrrocarril de La Vega, municipio de Teuchitlán, que incluye dos paseos ciclistas desde Ameca y Ahualulco a La Vega, el avistamiento de aves de 7.30 a 8.30 de la mañana y a las 11.30 horas la intervención musical de ECOS Teuchitlán, en el mismo sitio de la ex estación.