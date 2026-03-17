Cemex refuerza su liderazgo en México con alianza estratégica con la CMIC

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En un momento clave para el desarrollo de infraestructura nacional, Cemex y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la competitividad, impulsar la innovación y promover la capacitación especializada en el sector.

La alianza cobra un significado especial en el marco del 120 aniversario de Cemex, empresa que nació en México y que, a lo largo de más de un siglo, ha acompañado el crecimiento de ciudades, comunidades e infraestructura, consolidándose como referente global en soluciones para la construcción.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto que permitirá desarrollar iniciativas orientadas a la formación, la generación de alianzas estratégicas y el intercambio de conocimiento, con el objetivo de consolidar una industria más preparada para los retos actuales y futuros.

La CMIC, que representa a miles de empresas en todo el país, destacó que esta colaboración con Cemex permitirá generar espacios de capacitación, intercambio técnico y desarrollo de nuevas oportunidades para el sector.

Para Cemex, este tipo de alianzas forman parte de una visión de largo plazo orientada a construir relaciones sólidas con organizaciones que comparten el compromiso de impulsar el desarrollo del sector. Con la firma de este convenio, Cemex reafirma su papel como motor del crecimiento urbano y económico de México, fortaleciendo su legado de confianza y colaboración con actores clave de la industria.

Además, la compañía subrayó que su presencia en México no solo se traduce en infraestructura, sino también en la generación de empleo, el impulso a comunidades locales y la promoción de prácticas sostenibles que buscan equilibrar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente.