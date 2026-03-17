Jalisco digitaliza programa “Yo también juego” para capacitar negocios rumbo al Mundial de la FIFA

Jalisco digitaliza programa “Yo también juego”

Para distinguirse como negocios con excelencia en su servicio y aprovechar de mejor manera la derrama económica que traerá el Mundial 2026, las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector comercio y servicios en Jalisco podrán obtener la insignia “Yo también juego”, a través de capacitaciones disponibles de manera virtual.

El Gobierno de Jalisco buscará dar mayor visibilidad y herramientas empresariales a los negocios del sector comercio y servicios, así como ofrecerá la mejor experiencia a las y los visitantes que lleguen al estado; se reconocerá con esta insignia a quienes estén capacitados.

A la fecha 60 negocios en Jalisco han sido distinguidos por culminar su formación en este programa.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), en alianza con la Secretaría de Turismo y los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, fue lanzada en septiembre del año pasado.

Para facilitar que más empresas puedan cursar los módulos de capacitación, se realizó un convenio con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), para que ahora también pueda cursarse de manera virtual.

“Creo que este tipo de programas son un gran pretexto para seguir avanzando, para seguir motivando a nuestras empresas, y lo más importante, a los colaboradores a seguirse preparando, a seguirse desarrollando. Creo que esto va a lograr que estos millones de visitantes que esperamos durante el Mundial en el estado de Jalisco, realmente se lleven la mejor experiencia”, indicó el Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, Mauro Garza Marín.

El objetivo de digitalizar el programa es que los negocios puedan elegir entre modalidad presencial o virtual según les convenga, así como facilitar el acceso a empresas del interior del estado, manifestó Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico.

“A través de PLAi y con el apoyo de los gobiernos de Guadalajara y Zapopan, estamos trabajando de cerca para llegar a más negocios. Ahora, con la digitalización de estos cursos, vamos por más”, agregó.

Para obtener la insignia las empresas deberán comprobar que, por lo menos, 70% de su personal acreditó los cuatro módulos del programa, que son Distintivo Anfitrionía al Estilo Jalisco, Distintivo C para calidad en el servicio, Distintivo I para promover espacios incluyentes, y el de sensibilización y capacitación en materia de prevención de la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes.

Los negocios interesadas podrán participar para obtener la insignia de manera presencial o virtual hasta el 26 de junio.