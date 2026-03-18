La conectividad aérea de Mazatlán se dirige también a Guadalajara

Nuevas rutas aéreas Mazatlán-Guadalajara y Mazatlán-Querétaro,

Durante la presentación de las dos nuevas rutas que manejara Volaris con las cuales conectarán al puerto con Guadalajara y Querétaro, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, anuncio que la ampliación de la conectividad aérea continúa fortaleciendo el desarrollo turístico y económico de Mazatlán,

Cada nueva ruta aérea amplía las oportunidades para que lleguen más visitantes, al mismo tiempo que impulsa la actividad turística y fortalecer los vínculos comerciales y familiares con otros estados de México.

Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, se trata de uno de los mercados emisores más importantes para el destino por la relación histórica que mantiene con el puerto.

“Fortalecer esta ruta significa facilitar que más viajeros del occidente del país puedan seguir eligiendo Mazatlán como su destino de playa”, señaló Sosa Osuna.

La ruta Mazatlán–Guadalajara iniciará a operar a partir del 29 de marzo y contará con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y domingo.

Mientras que la ruta Mazatlán–Querétaro comenzará operaciones el 1 de junio, con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo).

Querétaro permitirá abrir un mercado estratégico en la región del Bajío, una de las zonas con que tiene más mayor dinamismo económico del país.

Asimismo, la secretaria de Turismo de Sinaloa le agradeció a Volaris por la confianza para seguir apostando por el estado como destino turístico y también menciono la estrecha colaboración con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), la cual ha sido clave para concretar la apertura de estas nuevas rutas.

“Con ello estaremos sumando más de 130,000 asientos adicionales al año a la oferta existente, fortaleciendo la conectividad aérea de nuestro estado. La conectividad no solo acerca destinos, acerca familias, impulsa el turismo, fortalece los negocios y abre oportunidades para segmentos como el turismo médico, de bodas, industria de reuniones y muchos otros. Este esfuerzo responde también a la visión e instrucción de nuestro gobernador de seguir consolidando la conectividad aérea como un motor estratégico para el desarrollo turístico y económico de nuestro estado.”, apuntó.

Por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, el Gobierno del Estado mantiene una estrategia permanente que tiene el objetivo de fortalecer la conectividad aérea y consolidar a Sinaloa como un destino competitivo.

Por su parte, la gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris México, Nanci Aidé Galaviz Lomelí añadió que las nuevas rutas forman parte de la expansión de la aerolínea en el país.

“Mazatlán es un destino que tiene mucho por ofrecer, muchas riquezas, mucha fortaleza y cuando tenemos conectividad eso se convierte en oportunidades, en desarrollo económico, en oportunidades de negocio. Hemos trabajado muy de la mano con OMA para lograr está conectividad y tanto en Guadalajara como en Querétaro contamos con una gran conectividad que puede beneficiar también a estos vuelos”, apuntó la gerente.

Y el director de Desarrollo de Tráfico de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Abelardo Muñoz Martín, señaló que las nuevas rutas responden a una estrategia para fortalecer la conectividad del destino.

“Orgullo y satisfacción es lo que me nace cuando veo materializados estos proyectos en los que llevamos años trabajando. Este esfuerzo significa posicionar a Mazatlán como una oferta moderna”, puntualizó.

La rueda de prensa también contó con la presencia de Alí René Zamudio, secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán; Elizabeth Martínez Zarzosa, ejecutiva de Desarrollo de Mercados Volaris México; y Eduardo Galindo Gómez, administrador de OMA Mazatlán.