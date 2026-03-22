Comisión de Búsqueda de Personas del estado integra tecnologías para eficientar búsquedas en campo

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) impartió el taller de Tecnologías para la Búsqueda Forense, con el objetivo de robustecer las capacidades técnicas y analíticas para la identificación y priorización de áreas con mayores probabilidades de localizar inhumaciones clandestinas.

El taller se desarrolló en el marco del proyecto internacional “Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan”, una iniciativa científica que trabaja en innovar en la localización de personas desaparecidas, mediante la interpretación de elementos naturales y el uso de tecnologías.

Estuvo dirigido a profesionales, personal de Comisiones de Búsqueda, peritos, académicos y especialistas interesados en la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas a la búsqueda forense, bajo un enfoque integral que combina ciencia, análisis territorial y experiencia operativa.

En la capacitación se abordaron metodologías que integran Sistemas de Información Geográfica, percepción remota, análisis geoespacial, modelos predictivos y plataformas tecnológicas especializadas, desarrolladas por investigadores de CentroGeo, en coordinación con la Dirección de Análisis y Contexto de esta Comisión de Búsqueda.

La jornada fue impartida por José Manuel Madrigal y José Luis Silván, especialistas del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), así como Andrea Ponce Chávez, Coordinadora de Aptitud Territorial, y Tunuari Roberto Chávez González, Director de Análisis y Contexto de la COBUPEJ.

Víctor Hugo Ávila Barrientos, Comisionado de Búsqueda de Personas, destacó la importancia de incorporar la ciencia, la tecnología, el uso de sistemas de información geográfica y modelos predictivos como herramientas fundamentales para hacer más eficientes las acciones de búsqueda.

“Vamos a aprender a usar la tecnología para volvernos más eficaces. Al integrar variables geomorfológicas, ambientales y de contexto criminal en mapas predictivos, podremos priorizar mejor los esfuerzos en campo, optimizar los recursos humanos y materiales y, sobre todo, aumentar la probabilidad de dar con el paradero de las personas”, comentó Ávila Barrientos.

Durante el taller se contó con la participación de integrantes de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la Universidad de Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato.