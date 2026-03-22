IJCF abre convocatoria para Especialidad en Dictaminación Pericial: requisitos, fechas y costos

IJCF Convocatoria para cursar Especialidad en Dictaminación Pericial (Edgar Quintana)

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) invita a participar en la convocatoria para cursar la Especialidad en Dictaminación Pericial, con el objetivo de fortalecer la profesionalización en el campo de las ciencias forenses.

Esta oportunidad académica está dirigida a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para elaborar dictámenes conforme a la legislación vigente.

La especialidad se impartirá en modalidad mixta, es decir, en línea y presencial, y tendrá una duración de un año dividido en tres cuatrimestres. Las clases se llevarán a cabo los jueves, en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

IJCF Convocatoria para cursar Especialidad en Dictaminación Pericial (HECTOR HERNANDEZ )

¿Qué materias se imparten?

El plan de estudios incluye asignaturas como:

Ciencias Forenses

Derecho Penal

Teoría General de los Indicios

Talleres de Expresión Oral y Escrita

Seminario de Investigación

Argumentación Técnica y Jurídica

Prueba Pericial

Derecho Procesal Penal

Redacción de Dictámenes

Práctica Forense del Perito

Cadena de Custodia

Además, durante el tercer cuatrimestre, los alumnos podrán elegir entre 15 opciones de especialización, entre ellas Genética Forense, Medicina Forense, Medicina Legal, Delitos Sexuales, Informática Forense, Documentos Cuestionados, Siniestros y Explosivos, Psicología Forense, Criminalística, Antropología Forense, Lofoscopía, Odontología Forense, Balística Forense e Ingeniería Civil y Arquitectura.

IJCF Convocatoria para cursar Especialidad en Dictaminación Pericial (HECTOR HERNANDEZ )

¿Cuál es el proceso de inscripción y documentación?

Los requisitos para el registro son:

Dos copias a color del título de licenciatura (legible por ambos lados, tamaño carta)

Dos copias a color de la cédula profesional estatal y/o federal

En caso de no contar con cédula, presentar el título original de licenciatura

Original y copia a color del acta de nacimiento reciente (tamaño carta)

Original y copia de la CURP

Copia de identificación oficial

Copia de comprobante de domicilio

Currículum vitae (máximo tres cuartillas)

Dos fotografías recientes tamaño infantil

Constancia de no antecedentes penales (con vigencia no mayor a un mes)

Carta de exposición de motivos

Los documentos deberán presentarse en la Dirección de Investigación y Capacitación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicada en Batalla de Zacatecas #2395, fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque.

El proceso ya se encuentra en la fase de entrega de documentación y concluirá el martes 31 de marzo.

Posteriormente, se impartirá un curso propedéutico los días 9 y 10 de abril, en un horario de 16:00 a 21:00 horas. El examen de admisión se aplicará el 16 de abril, de 16:00 a 18:00 horas, y los resultados se enviarán vía correo electrónico el 27 de abril. Las clases iniciarán el 4 de mayo.

Para ingresar a esta especialidad es necesario entregar la documentación completa, acreditar el curso propedéutico y aprobar el examen de admisión.

¿Cuál es el costo?

El costo total de la especialidad es de 27,842 pesos, monto que se cubre en pagos correspondientes a la inscripción e incluye el curso propedéutico, matrícula y reinscripciones. Por otra parte, el trámite de titulación tendrá un costo de 4,492 pesos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 33-3030-9400, extensión 11143, en la Coordinación de Control Escolar, en un horario de 8:00 a 15:30 horas. También está disponible el correo electrónico estudiosforensesijcf@gmail.com.