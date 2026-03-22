SISEMH fortalece política de igualdad desde los municipios (Carlos Zepeda)

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) realizó el Encuentro Estatal con titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) 2026 para articular los programas estratégicos de autonomía económica, prevención de violencias y cuidados en todo el estado.

En el encuentro se presentó el Laboratorio de Formación Política y Liderazgo Femenino, un programa diseñado para profesionalizar y potenciar las capacidades de incidencia de las mujeres que hoy lideran la toma de decisiones en el ámbito público municipal.

Durante la reunión, Fabiola Loya, titular de SISEMH, presentó la ruta de trabajo 2026 y la Estrategia Pulso de Vida, además de las reglas de operación de programas como Fuerza Mujeres y Empresarias de Alto Impacto; se trató de un espacio de alta coordinación para establecer la ruta 2026 y alinear los esfuerzos estatales con las realidades locales.

Loya destacó que las instancias municipales son la primera puerta de atención para las ciudadanas y, por ello, fortalecer su capacidad institucional es clave para la paz social en Jalisco.

“El trabajo por la igualdad se construye desde lo local. Este encuentro no es solo para compartir programas, sino para fortalecer la red que sostiene a las mujeres en todo nuestro estado. Nuestra meta es que el compromiso del Gobierno de Jalisco con la autonomía y la seguridad de las mujeres se traduzca en acciones concretas en cada municipio”, señaló la Secretaria ante las representantes municipales.

Como parte de los acuerdos estratégicos, la Secretaria encabezó la ruta para la instalación de los Sistemas Municipales Integrales de Cuidados, una política que busca redistribuir las tareas de cuidado para devolver el tiempo propio y la autonomía a las mujeres.

La jornada de trabajo incluyó la presentación de las líneas de acción de las diversas direcciones de la SISEMH, destacando Prevención y Atención de Violencias, donde abordaron los lineamientos de la Estrategia Pulso de Vida, el Programa Estrategia ALE y el apoyo a hijas e hijos víctimas de feminicidio.

Al cierre del encuentro, las asistentes y autoridades estatales reafirmaron su compromiso de mantener una comunicación abierta y permanente, asegurando que la coordinación entre el nivel estatal y municipal sea el motor que impulse la transformación de la vida de las mujeres en Jalisco.