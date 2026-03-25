Cemex lanza la convocatoria para la Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026

Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026

Cemex anunció la Convocatoria para la Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026, que tiene el propósito de impulsar el desarrollo de jóvenes mexicanos egresados de la carrera de Arquitectura que busquen continuar su formación profesional en el extranjero.

Esta beca, instituida por Cemex hace 19 años, brinda un apoyo de hasta dos millones de pesos para cubrir los estudios y manutención de jóvenes profesionistas que cursen un posgrado en una universidad del extranjero.

El candidato debe comprobar ser mexicano, egresado de la carrera de Arquitectura y aceptado en una universidad fuera del país, cuyo plan de estudios tenga una duración máxima de dos años.

Aplica para cualquier campo relacionado a la carrera, como diseño, investigación, crítica o curaduría, entre otros.

La fecha límite para postularse es el 22 de mayo del 2026 y los interesados pueden revisar las bases de la convocatoria en la página https://www.cemexmexico.com/premioobras/beca-arquitecto-marcelo-zambrano

Las postulaciones serán evaluadas por un grupo de jueces que calificarán el perfil y el trabajo de cada aspirante a la Beca Arq. Marcelo Zambrano.