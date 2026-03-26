Peregrinos tendrán seguridad y atención médica durante su trayecto

Seguridad durante el trayecto a la Basílica de Talpa

Durante Semana Santa el recorrido realizado por los peregrinos de la Virgen de Talpa en Jalisco espera contar con más de 1.3 millones de visitantes.

La tradicional peregrinación es una de las celebraciones religiosas mas importantes del país, realizada por más de 200 años por peregrinos que recorren el territorio estatal con la finalidad de llegar a la basílica de Talpa. Este recorrido cuenta cada año con condiciones de seguridad y fomenta el turismo en la zona.

La peregrinación de la Virgen del Rosario tiene una trayectoria de aproximadamente 117 kilómetros, iniciando en el municipio de Ameca, cruza las montañas de la Sierra Madre Occidental y culmina en la Basílica de Talpa de Allende.

Derivado de esta tradición la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, garantizará la protección y seguridad con 494 elementos operativos, apoyados con 162 vehículos, provenientes de Unidades Municipales de Protección Civil, comisarías municipales y servicios médicos.

El operativo contará con módulos de atención médica a lo largo de la ruta, sumado la coordinación de las autoridades en 36 municipios, la colaboración de la Policía Estatal y la Policía Estatal de Caminos, cuya finalidad es proteger el camino y salud de los peregrinos.