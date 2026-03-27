Blindan Bosque El Centinela como Área Natural Protegida

Comisión de Medio Ambiente

Con el objetivo de fortalecer el marco ambiental en Jalisco, la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia del Congreso del Estado, presidida por la legisladora Yussara Canales, ha aprobado tres dictámenes clave que avanzan en la protección del territorio.

Uno de los dictámenes es la aprobación de la declaratoria como Área Natural Protegida del Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro, bajo la categoría de Parque Ecológico Municipal.

Además se trata de un estrategia para frenar la presión urbana y conservar servicios ambientales esenciales como lo son la captación de agua, la regulación climática y la biodiversidad.

“Hoy dimos un paso muy importante desde la Comisión de Medio Ambiente. Aprobamos la declaratoria como Área Natural Protegida del Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro, más de 254 hectáreas que a partir de ahora tendrán protección legal para evitar que la urbanización desmedida siga avanzando sobre uno de los pulmones más importantes de nuestra ciudad”, expresó Yussara Canales.

El decreto también ordena, establece reglas claras de manejo, conservación y uso responsable, para que este espacio se preserve en el tiempo y no quede a merced de intereses particulares

En la misma sesión, de igual manera se aprobó una reforma para busca establecer la obligatoriedad de que anualmente se actualice el Atlas de Riesgos, para así poder anticipar desastres, reducir vulnerabilidades y mejorar la planeación urbana frente al cambio climático.

Asimismo, orientada a dar mayor claridad jurídica y fortalecer su correcta aplicación, se avaló una reforma a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,