Por el 8M se impulsaron más de 250 acciones enfocadas en la transformación cultural por la igualdad en el estado

En una alianza que involucró las 125 sedes municipales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) en Jalisco, como parte de la agenda por el Día Internacional de la Mujer, se realizaron más de 250 acciones interinstitucionales en el estado durante el mes de marzo.

El objetivo de impulsar estos esfuerzos, fue fortalecer la igualdad sustantiva y prevenir las violencias de género, el Gobierno del estado; la estrategia se desarrolló con un enfoque transversal, que permitió articular esfuerzos entre dependencias estatales organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial, ampliando el alcance de las actividades en todo el estado.

Dentro de este marco de acciones se promovió la reflexión, sensibilización y participación de las y los asistentes mediante la programación que integró diversos formatos como charlas, círculos de lectura, conferencias, exposiciones, proyecciones cinematográficas e intervenciones en espacios públicos.

Como parte de estas acciones, se puso en marcha en Zapopan la estrategia “Coloreando la igualdad y Cuenta Cuentos”, un proyecto pedagógico y artístico de carácter permanente, dirigido a escuelas primarias, enfocado en fomentar la corresponsabilidad y eliminar estereotipos desde la infancia.

En El Colegio de Jalisco se realizó el panel “Mujeres Empresarias Diversas Trayectorias”, donde se presentó una plataforma de formación virtual desarrollada en colaboración con Mercado Libre y Pro Mujer, orientada a impulsar la autonomía económica de las mujeres.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres realizó en el Auditorio de JAPI el “Laboratorio de Comunicación Política y Liderazgo Femenino”, un programa de formación enfocado en el desarrollo de habilidades de argumentación y debate.

Como parte de las acciones permanentes para los municipios, se realizó un encuentro con las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, con el fin de alinear estrategias y definir las directrices operativas para 2026, incluyendo la implementación de la estrategia Pulso de Vida.

Esta estrategia se fundamenta en 4 ejes para la prevención de la violencia de género: territorio, espacio digital, dispositivos y apoyo emergente e institucional. Incluye el reforzamiento de los centros de justicia para las mujeres, la implementación de brazaletes para agresores y la creación del chatbot Violeta, que atenderá de forma inmediata a las mujeres. En resumen, pretende aplicar el uso de la tecnología para proteger a mujeres en situaciones de peligro y la creación de espacios seguros llamados Zonas Puntos de Vida distribuidas en colonias, tiendas de conveniencia y centros comerciales del estado.

En esta agenda se incluyeron actividades culturales y deportivas, como la exposición “Raíces y Alas”, en el Ex Convento del Carmen, y el concurso “Rompiendo Barreras”, en Tlajomulco de Zúñiga, logrando un impacto directo en cerca de 5 mil mujeres jaliscienses.

El alcance de estas acciones se amplía mediante la coordinación interinstitucional y su difusión en entornos digitales, lo que permite fortalecer la conversación pública en torno a la igualdad y los derechos de las mujeres.