IPEJAL invita a participar en Concurso Estatal de Arquitectura en el Centro Histórico de Guadalajara

En la recta final de recepción de proyectos, el Concurso Estatal de Arquitectura mantiene abierta la invitación para que profesionales del diseño contribuyan con ideas que transformen un predio estratégico ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara.

Concurso Estatal de Arquitectura en el Centro Histórico de Guadalajara

La iniciativa busca detonar la revitalización de esta zona emblemática a través de propuestas que integren valor urbano, arquitectónico y social.

Este ejercicio surge a partir de la adquisición del terreno por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), el cual cuenta con una superficie superior a los 5 mil metros cuadrados. Se trata de una apuesta por fortalecer el patrimonio institucional mediante un proyecto que también impulse la actividad económica en el primer cuadro de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a arquitectas y arquitectos jaliscienses con al menos cinco años de experiencia profesional, quienes podrán participar de manera individual o encabezando equipos de trabajo.

La evaluación de las propuestas estará a cargo de un jurado integrado por figuras destacadas de la arquitectura a nivel nacional e internacional, con el acompañamiento de especialistas locales conocedores del contexto histórico y urbano de la capital jalisciense.

Además del reconocimiento profesional, el certamen contempla premios económicos para los tres primeros lugares, así como menciones honoríficas para aquellos proyectos que destaquen por su innovación y calidad, aun sin incentivo monetario.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Jalisco, a través del IPEJAL, refrenda su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan los recursos del Instituto en beneficio de trabajadores, jubilados y pensionados, al tiempo que se promueve una visión de desarrollo urbano sostenible y participativo.

Concurso Estatal de Arquitectura en el Centro Histórico de Guadalajara

Datos

Fecha límite de registro: lunes 13 de abril, 15:00 horas

Envío de propuestas: concursoarquitectura@ipejal.gob.mx

Ubicación del predio: manzana delimitada por Independencia, Pino Suárez, Juan Manuel y Belén, Centro Histórico de Guadalajara

Premios:

1er lugar: 1.5 millones de pesos



2do lugar: 300 mil pesos



3er lugar: 150 mil pesos

Consulta de bases: https://concurso.ipejal.gob.mx

Dirigido a: arquitectas y arquitectos jaliscienses con mínimo cinco años de experiencia

PARA SABER

Las propuestas serán evaluadas por un panel de expertos con trayectoria global, garantizando el más alto nivel de excelencia.

- Arq. Javier Sánchez Corral. Fundador de JSa y ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia. Especialista en acupuntura urbana y recuperación patrimonial.

- Arq. Rossana Gutiérrez. Directora en PEI Architects (Nueva York), con cuatro décadas de experiencia liderando proyectos internacionales de alta complejidad.

- Arq. Mauricio Rocha Iturbide. Fundador de TALLER y Miembro Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, referente del diseño contemporáneo en México.