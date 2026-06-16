Derecho en Perspectiva: La normalización de lo inaceptable

El jueves pasado, México vivió una dualidad que retrata a la perfección el país que somos, y probablemente, muchos lo vimos y pocos nos detuvimos a pensar. Por un lado, la euforia colectiva por la inauguración del Mundial, con las redes sociales inundadas de fotografías, videos, comentarios y pronósticos. Por el otro, seguían apareciendo en las noticias manifestaciones, reclamos de maestros sobre sus pensiones, colectivos de madres buscadoras exigiendo respuestas que llevan años esperando, entre otras manifestaciones más.

No es extraño que ambas cosas sucedan al mismo tiempo. Lo extraño es que ya no nos parezca extraño.

Que ambos escenarios coexistan en un mismo día no es lo raro; al final, una sociedad democrática puede celebrar, protestar y debatir al mismo tiempo, eso es parte de su naturaleza. Lo verdaderamente llamativo es la facilidad con la que hemos aprendido a convivir con contrastes tan extremos sin detenernos a reflexionar sobre ellos.

Podemos emocionarnos con un partido y, unos minutos después, leer una noticia sobre violencia, desapariciones, impunidad o corrupción sin que necesariamente nos sacuda de la misma manera. No porque seamos malas personas. No porque hayamos perdido la capacidad de empatizar. Simplemente porque nos hemos acostumbrado.

Es aquí donde me pregunto: ¿qué ocurre cuando una sociedad deja de sorprenderse?

Desde una perspectiva jurídica, el fondo es alarmante. El derecho no es solo un conjunto de leyes para castigar; existe, fundamentalmente, para establecer la línea de lo tolerable. La violencia, la corrupción, la discriminación, la impunidad o la desaparición de personas no son fenómenos que debamos aceptar como parte natural de nuestra vida pública. Sin embargo, al convivir con esto todos los días, corremos el riesgo de asumir que siempre han estado ahí y que siempre estarán ahí.

La historia demuestra que los grandes cambios sociales no necesariamente comienzan cuando aparece un problema nuevo, más bien, comienzan cuando las personas dejan de tolerar uno que ya existía.

Por eso, si bien como ciudadana me preocupa la existencia de ciertos problemas, me impresiona y me preocupa aún más nuestra capacidad para acostumbrarnos a ellos.

Porque está de más decir que una sociedad puede sobrevivir a muchas crisis. Lo que resulta verdaderamente peligroso es que deje de considerarlas una crisis.

Quizás la pregunta no sea únicamente qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo las instituciones o qué están haciendo los partidos políticos. Quizás la pregunta también deba dirigirse hacia nosotros mismos.

TE RECOMENDAMOS Derecho en Perspectiva: ¿Un bar puede subir tu foto sin permiso?

¿En qué momento dejamos de exigir? ¿En qué momento perdimos nuestra capacidad de asombro? ¿En qué momento comenzamos a considerar normales situaciones que nunca debieron serlo?

Desde Derecho en Perspectiva sostengo que la normalización no nos vuelve más fuertes, sino que nos vuelve menos exigentes. Y una sociedad que renuncia a su derecho a incomodarse es una sociedad que termina aceptando que lo inaceptable forme parte de su normalidad.

Karina Santillán Cano, abogada y columnista legal ciudadana

@kaarinacano