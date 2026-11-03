IMSS proyecta cinco nuevos CECI en Jalisco, Sonora y Tamaulipas con inversión de 286 mdp

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en la expansión de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con cinco nuevos proyectos en Jalisco, Sonora y Tamaulipas, que representarán una inversión conjunta superior a los 286 millones de pesos y permitirán ampliar la atención a 810 niñas y niños.

Durante una sesión ordinaria del H. Consejo Técnico, encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, se presentaron las propuestas de donación de cinco terrenos por parte de gobiernos municipales, donde se construirán las nuevas instalaciones destinadas a las familias trabajadoras aseguradas.

El director de Administración del Instituto, Borsalino González Andrade, explicó que los proyectos forman parte de la implementación de un modelo de educación y cuidado infantil que busca ir más allá del concepto tradicional de guardería, mediante espacios enfocados en el bienestar, la atención integral y el desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida.

En Jalisco, el proyecto contempla la construcción de un CECI en el municipio de Tala, que será el de mayor capacidad entre los cinco anunciados, con 250 lugares en un terreno de 2 mil 616.71 metros cuadrados. Para su edificación se estima una inversión de 76 millones 661 mil 482 pesos.

En Tamaulipas se proyectan tres centros, ubicados en Matamoros, Altamira y Ciudad Victoria, que en conjunto podrán atender a 410 menores. Estas instalaciones representarán una inversión superior a los 155 millones de pesos.

Por su parte, en Huatabampo, Sonora, se contempla un centro con capacidad para 150 niñas y niños, que se construirá en un terreno de 2 mil 516.43 metros cuadrados, con una inversión estimada de 53 millones 542 mil 837 pesos.

Con estos proyectos, el IMSS busca ampliar los servicios de educación inicial y cuidado infantil para las familias aseguradas, además de contribuir a que madres y padres trabajadores puedan conciliar sus responsabilidades laborales y familiares.