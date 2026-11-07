Vero Delgadillo instala cisternas comunitarias y propone condonar pago de agua en 627 colonias de Guadalajara

Ante los problemas de abastecimiento de agua que enfrentan distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó sobre las acciones que se realizan para apoyar a las familias, entre ellas la instalación de cisternas comunitarias y una propuesta de condonación del pago del servicio en 627 colonias.

A través de un mensaje, la alcaldesa explicó que el Gobierno de Guadalajara trabaja en coordinación con los vecinos para acercar el agua a las zonas que más lo necesitan, principalmente durante el periodo en que se aplica el sistema de rotación del suministro del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Como parte de estas medidas, el municipio instaló cisternas comunitarias en diferentes puntos, con el propósito de que las familias tengan acceso al líquido cerca de sus hogares y puedan disponer de él para cubrir sus necesidades cotidianas.

Delgadillo señaló que estas acciones buscan acompañar a las y los habitantes de Guadalajara ante las dificultades que representa la distribución del agua por turnos, por lo que también se mantiene la colaboración con los vecinos para atender las zonas con mayores necesidades.

La presidenta municipal destacó que el abastecimiento de agua requiere medidas de atención directa a la población, mientras se desarrolla el esquema de rotación establecido por el organismo operador.