Llaman a ediles a luchar por salud

Los municipios son una parte importante para la aplicación de diversas políticas públicas enfocados a la atención de la salud de la población, pues también pueden ejercer acciones que contribuyan a que la gente evite algunos malos hábitos o que faciliten que las campañas y acciones que se hacen desde los gobiernos estatales y el federal tengan un mejor impacto, consideró el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez."Sobre el rol que juegan los municipios, hay un tema muy importante en los gobiernos, que es el decir 'a mí no me toca' cuando podemos ver que afuera de una escuela hay un lugar en donde venden cervezas, las famosas micheladas, y luego existe la controversia de si es la Secretaría de Salud la que tiene que trabajar, si es el municipio, si es la federación. Yo creo que ese término ya se cumplió, esa época ya pasó. Llegó el momento en el que tenemos que sumar esfuerzos", dijo.Otro ejemplo que indicó González Álvarez fue la implementación de una educación dirigida a los escolares para que estos se enseñen a comer y alimentarse adecuadamente, aspecto que ha sido acompañado con una legislación para obligar a las cooperativas y tienditas escolares a que dejen de vender productos considerados como chatarra.El secretario de Salud de Jalisco indicó que aunque se ejecuten todos los esfuerzos de parte de las autoridades estatales o de las federales, sin la ayuda del municipio estos trabajos pueden no rendir frutos."No es posible que les estemos recomendando a los niños que coman sano, que hagan ejercicio, pero salen de la escuela y se encuentran con el que está afuera, atravesando la calle, que les vende papitas y churritos y cosas que son nocivas. Además el niño puede decir '¿dónde hago ejercicio?', si no le damos las herramientas", dijo.Agregó que si se hubiera contado con el apoyo de los municipios para realizar un trabajo más eficaz, y si se hubiera logrado esta sinergia que se busca actualmente, temas como la prevención hubiera podido ser más fácil, evitando muchas consecuencias que se viven hoy en día."En nuestro país estamos enfrentando muchas enfermedades que se pudieron haber prevenido hace muchos años. Si en los años 50s hubiéramos tenido la capacidad de prevenir, de hacer una verdadera prevención y promoción de la salud, para no tener que estar en estos momentos en el tema de la protección o atención de las enfermedades, estoy seguro que de lo que estamos tratando en este momento más de la mitad se hubiera prevenido", indicó.

