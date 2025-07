Cuenta IMSS con módulo de capacitación y detección de cáncer de mama

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama a celebrarse el próximo 19 de octubre, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco realizará durante el presente mes, acciones de prevención en contra de la enfermedad, entre las que destaca una innovadora estrategia de capacitación, informó el director de esta clínica Víctor Badillo MartínezSe trata de un módulo en donde las mujeres serán instruidas para lograr una autoexploración mamaria exitosa, a través de proporcionarles un adiestramiento especial que incluye el uso de material didáctico, que les permitirá saber cómo se siente cuando existe una anormalidad en el seno.Con el objetivo de que den continuidad a lo aprendido, las participantes al final de su capacitación recibirán un diploma que de fe a los conocimientos adquiridos y que a su vez constituya un estímulo personal a fin de que adopten la autoexploración como una práctica permanente.“Nos quedábamos con la idea de que la paciente sabe autoexplorarse, sin embargo ahora con este material didáctico se le enseñará cómo se debe tocar los senos, y reconocer con el tacto cómo se siente una tumoración y aprender de esta experiencia para que pueda diferenciar entre una mama normal de la que presenta algún problema”, explicó el titular de esta Clínica del Seguro Social.Aclaró que con dichas acciones no sustituyen la detección que los módulos de PrevenIMSS realizan de forma permanente en materia de cáncer de mama, el objetivo es reforzar la prevención a través de proporcionar información valiosa y fomentar una cultura de auto cuidado personal en las mujeres.Por su parte, la responsable del Módulo de Capacitación para la Autoexploración de Mama y Coordinadora clínica de Educación e Investigación en Salud en esta UMF, Lucero Rodríguez Gudiño, explicó que para que las mujeres desarrollen esa habilidad, se elaboró una carta descriptiva en la que se incluye una sesión personalizada de 20 minutos, apoyada con material didáctico especial para lograr una mejor comprensión por parte de quienes acudan a recibir información”.“Se diseñaron unos modelos de mama para que la paciente los pueda palpar, son diseñados en tela y rellenos de distintos materiales y se implementaron unas mamas en unicel, se hizo todo un trabajo manual presentando todo de manera muy gráfica para que puedan realizarse la autoexploración”, puntualizó.La idea, dijo, es hacer conciencia y lograr que la paciente adopte la cultura del autocuidado de la salud y, sobre todo, proveerla de información verídica para propiciar, si es el caso, su autodiagnóstico temprano.“Que la paciente se enseñe a autoexplorarse, que sepa cómo se debe ver, cómo se siente al tacto, no sólo indicarle que busque “bolitas” cada mes, sino enseñarle cómo y cuándo hacerlo, pues quizá ella nunca se ha tocado esa parte”, dijo.Rodríguez Gudiño apuntó que el módulo está abierto a mujeres a partir de los 20 años de edad, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, y transcurrido el mes de octubre, se espera continúe funcionando en dicha Unidad Médica, de forma permanente.Finalmente, el titular de esta Clínica del Seguro Social, informó que hasta el pasado mes se han realizado en esta sede del IMSS un total de dos mil 827 mastografías como parte de las acciones de la estrategia Prevenimss.Mensualmente esta UMF realiza aproximadamente 347 mastografías, con lo que y se le considera la más productiva en este tipo de estudios a nivel local, considerando que brinda atención adicionalmente a pacientes provenientes de otras sedes del IMSS, como las UMF No. 52, 54 y 47.

