Mexicanos, los que menos se suicidan en el mundo: experta

La tasa de suicidio en México que es de 4.9 por cada 100 mil habitantes, es una de las más bajas en el mundo, señaló la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz", María Elena García Medina.Destacó que dicha cifra colocan a la república mexicana muy cerca de Colombia, con 5.7 por cada cien mil habitantes; España, 7.6; Estados Unidos, 11; Francia, 17; Bélgica 21 y Japón, 23, todos por cada 100 mil habitantes.Al mencionar que el país será sede para la presentación en las Américas, del Informe Mundial de Prevención del Suicidio, dijo que no obstante, “las tasas de ideación los niveles se han incrementado, hasta situarnos entre las naciones que tienen un nivel medio de intentos de suicidio".En entrevista señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó dicho reporte el pasado 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y eligió a la ciudad de México para lanzarlo en las Américas los días 21 y 22 de octubre.Dicha decisión obedece a las investigaciones que aquí se han realizado y por su participación en la redacción del informe. En el reporte se resalta que suicidio "es un fenómeno doloroso y triste, que afecta principalmente a los jóvenes y que no debe e ocurrir y este es nuestro compromiso".El objetivo del reporte de la OMS es hacer más visible la importancia del suicidio, y lograr que su prevención se convierta en tema de la agenda de salud y de la política pública de los países.En ese sentido indicó que el Programa Sectorial de Salud del país incluye como líneas prioritarias la prevención del suicidio y la mejora de la salud mental de la población, armonizando con las metas de la OMS."Dicho Programa nos habla del compromiso para contribuir a disminuir estas muertes, a partir de la colaboración intersectorial, pero también internacional, ya que no hay ninguna entidad que por sí misma pueda prevenir este problema", subrayó.García Medina mencionó que las encuestas entre la población permiten conocer y entender los pasos de las conductas suicidas, y los factores que explican, al menos en parte, el paso de una ideación a un plan, y posteriormente a un intento.En México en 2011, ocurrieron cinco mil 718 suicidios y en 2012, cinco mil 544 muertes por esta causa; especialmente en el grupo de edades de 15 y 24 años de edad, lo cual representa la tercera causa de muerte en ese sector.En el periodo de 1990 a 2011, los suicidios pasaron de 2.2 a 4.9 por cien mil habitantes, de los cuales 80 por ciento fueron en hombres y 19 por ciento en mujeres.Subrayó que a pesar de que son más las mujeres que intentan quitarse la vida, son más los hombres que se suicidan. De acuerdo con las encuestas de Comorbilidad Psiquiátrica y de Adicciones, 3.75 por ciento de los adultos han intentado suicidarse, mientras que los adolescentes alcanzan 4.26 por ciento.La titular del Instituto Nacional de Psiquiatría, indicó las enfermedades mentales son el factor de riesgo más importante para que las personas atenten contra su vida, en cualquier edad, así como también el abuso en el consumo de alcohol, y más aún cuando se combina con otras drogas.

dn

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .