SSJ organiza el Séptimo Congreso Regional para Pacientes con Psoriasis

La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), a través del Instituto Dermatológico de Jalisco “José Barba Rubio”, organiza el Séptimo Congreso Regional para Pacientes con Psoriasis, con el objetivo de intercambiar experiencias que mejoren su calidad de vida.

“Este Congreso se hace para dar orientación a pacientes y familiares sobre esta enfermedad, ya que es una enfermedad extremadamente frecuente en donde hay más de dos millones de personas afectadas en toda la República Mexicana y que produce un gran impacto en la calidad de vida del paciente, recientemente ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una enfermedad de atención prioritaria”, informó la subdirectora médica del instituto, Guadalupe Villanueva Quintero.

Precisó que la psoriasis se asocia al síndrome metabólico que conlleva a la dislipidemia, obesidad e hipertensión y que también se presenta como artritis: “Afortunadamente sólo un 30 por ciento de la enfermedad suele ser severa”.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, no infecciosa y de larga duración, la cual se manifiesta por ronchas rojas cubiertas de escamas plateadas, y que se puede observar con mucha frecuencia en codos y rodillas, así como en las uñas. No es infecto contagiosa y el tratamiento que se da a los pacientes depende del estado de la enfermedad, ya que es un padecimiento que se controla y no tiene cura.

En el Instituto Dermatológico existe la Clínica de Psoriasis, en donde se realiza un manejo integral y se tiene vinculación interdisciplinaria; además, desde hace ocho años se creó un grupo de autoayuda para pacientes y familiares.

Los temas que se abordarán dentro del Séptimo Congreso de Psoriaris son: “Aspectos y actualidades de la psoriasis en el occidente del país”, “Nutrición para pacientes con psoriasis”, testimonios de vida, “El síndrome metabólico y productos milagro”, entre otros. Asimismo, se realizarán tres talleres sobre los cuidados de la piel en el paciente con psoriasis, terapias vivenciales para el manejo del estrés y, por último, alimentación sana para dichos pacientes.

Dichas actividades tendrán lugar el próximo 18 de octubre de las 08:00 a las 16:00 horas, en el auditorio “Armando González Mendoza”, en las instalaciones del Instituto Dermatológico de Jalisco, ubicado en la avenida Federalismo 3102, en la colonia Atemajac del Valle, en Zapopan.

El registro para asistir a dicho Congreso se puede realizar en psoriasis@live.com.mx. Para mayor información comunícate al: 3030-4536 (37) (38) ext. 200.

EL DATO:

La SSJ registra un total de nueve mil 250 pacientes con psoriasis en todas sus variedades desde 1999 a la fecha.

Se espera la asistencia de aproximadamente 250 pacientes de los estados de Nayarit, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

