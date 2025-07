A mayor edad crece el riesgo de presentar cáncer de mama

Hasta un 90 por ciento de los casos de cáncer de mama diagnosticados en el Hospital de Gineco-Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco son esporádicos, es decir no asociados a antecedentes familiares de la enfermedad, reveló el jefe de Oncología de este nosocomio, Andrés de Jesús Morán Mendoza.“Es común que en la consulta, les preguntemos a las pacientes y nos digan ‘yo nunca he tenido un familiar con cáncer de mama’ y resulta que el cuestionamiento es de sorpresa”, señaló.Explicó que existe una variante denominada Síndrome Genético en donde se producen mutaciones de genes, sin embargo está ligada únicamente a un cinco o 10 por ciento del total de casos, es decir es menos frecuente que los asociados a otro tipo de factores, como los ambientales, hormonales, edad, hábitos nocivos, etcétera.En este tipo de alteración de genes, la afectación puede provenir de las abuelas, madre o tías, no sólo por la línea materna sino también por medio de la familia paterna. Los casos de mujeres con cáncer de mama que son menores a los 40 años de edad frecuentemente presentan este tipo de mutación genética.Los factores, como lo señaló el experto anteriormente, pueden ser múltiples, entre ellos: la edad que entre más avanzada mayor riesgo representa para el desarrollo de esta enfermedad.Mención aparte, dijo, merecen los aspectos hormonales, en donde el embarazo después de la tercera década de la vida, así como la menopausia incrementa el riesgo de presentar esta enfermedad oncológica.“Nuestras tendencias laborales, y sociales hacen que las mujeres se embaracen de forma más tardía y esto hace que el factor de riesgo sea más alto, al igual que en las mujeres menopáusicas”, puntualizó Morán Mendoza.La obesidad, así como los malos hábitos alimenticios derivados de consumir conservadores, grasas y colesterol en exceso también facilitan la instauración del cáncer en el tejido mamario, dijo el experto.Otro aspecto es la exposición reiterada a pesticidas, radiaciones y otras sustancias químicas cancerígenas.Ciertas enfermedades de las mamas que son inicialmente benignas, explicó el médico del IMSS Jalisco, pueden predisponer al desarrollo del cáncer de mama no siendo el caso de la fibrosis, aclaró.Enfatizó en que las mujeres deben estar atentas a cualquier cambio en sus mamas, ya sea a nivel cutáneo, en tamaño y forma, y ante la aparición de secreciones.Lamentó que muchas mujeres lleguen a recibir atención en estadìo avanzado y apuntó que, en ciertos casos, las pacientes acuden a otros servicios médicos, derivado de que el cáncer ha hecho ya algún tipo de metástasis, por ejemplo a nivel de huesos.“Acude al traumatólogo porque se fracturó, y se le revisa por primera vez porque se le va a tomar otra radiografía y es ahí cuando se le detecta el cáncer, es común en personas mayores”, dijo.Añadió que el primer paso para un diagnóstico oportuno es la autoexploración; y recomienda que ante cualquier sospecha se acuda al médico para que el profesional le ordene los estudios necesarios para confirmar o descartar cáncer de mama, como: la exploración clínica, mastografía, ultrasonido o toma de biopsia.

