Jalisco necesita más donadores de sangre

Donar sangre es dar vida, pero en Jalisco la donación altruista alcanza apenas la cifra del tres por ciento del total con la que se cuenta para atender casos de emergencia o trasplantes, sin embargo, hay contraste en cifras, pues en el Banco Estatal de la Transfusión Sanguínea el porcentaje es de hasta el 30 por ciento, uno de los más altos en México, informó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez.“La conciencia a nivel nacional para donar sangre de manera altruista no es la que nosotros quisiéramos, a nivel nacional andamos sobre el 2.5 y 3 por ciento de donación altruista (…) En Jalisco tenemos una captación mucho mayor en el Banco Estatal de la Transfusión Sanguínea, dado que en esta área especial, que es un banco que está certificado y en términos generales viene trabajando de manera impecable, alcanzamos entre el 20 y 30 por ciento de donación altruista, en el resto del estado siguen siendo los mismos números entre el dos y tres por ciento”, informó.Dijo que los principales factores para que se inhiba la donación voluntaria es que “la gente piensa que al donar sangre se va a enfermar, que va a tener anemia, complicaciones, otra gente piensa que la sangre se vende, otra piensa que pueden tener una infección, son mitos que en realidad no existen”.Donar sangre puede hacerse cada cuatro meses, pueden ser hasta tres por año y no pone en riesgo de ninguna manera la salud del donante, agregó Jaime Agustín; quienes pueden donar es gente que no utilice jeringas, que sea sexualmente segura, con conocimiento de que no tiene o haya tenido hepatitis, bien alimentada, que no sea anémica, que no tengan gripa, no embarazadas, que pesen más de 50 kilos y sean mayores de 18 años y hasta los 65.El próximo 14 de junio es el Día Mundial de la Donación Voluntaria y Altruista de Sangre, por lo que la SSJ lanzó una campaña por este motivo.

