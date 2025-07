Alertan sobre los peligros de no atender verrugas que se exponen al sol

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Jalisco, alertó sobre la importancia de acudir a consulta con el médico familiar, una vez se detectan lesiones en la piel denominadas como verrugas, que se ubican en zonas expuestas a los rayos del sol como el rostro, el cuello, los hombros y los brazos, ya que así se aminora el riesgo de desarrollar dos de las formas más frecuentes de cáncer en la piel: el carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide.El jefe del servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Ramón Iván de Dios Pérez, dijo que ambas patologías tienen una evolución muy lenta pero requieren tratamiento inmediato. El menos nocivo es el basocelular, caracterizado por aparecer casi siempre en la tercera edad, en lugares como la punta de la nariz.“Estas lesiones verrugosas son duras y completamente asintomáticas: no duelen, no causan molestias. A veces pueden llegar a sangrar si se lastiman, pero generalmente se les presta poca atención. El tratamiento debe realizarlo un cirujano plástico o un dermatólogo. En la mayoría de los casos con sólo retirarlas, ya no se requiere otro tipo de tratamiento”, explicó.Carcinoma epidermoide, sin síntomas pero peligroso

El carcinoma epidermoide es un tanto más agresivo y puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, especialmente en aquellas zonas que no se resguardan del sol, salvo que estas “verruguitas” sí causan metástasis (son capaces de diseminarse a otros órganos). Durante meses e incluso años las lesiones no causan síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada.“Por eso es necesario poner especial atención a todas aquellas manchas o verrugas que vayan apareciendo, porque sus células pueden convertirse en malignas”, advirtió. “Solemos creer que son propias de la edad pero lamentablemente en ciertos casos no es así.A fin de proteger la piel, de Dios Pérez recomendó a la población usar bloqueador con factor de protección solar (FPS) mayor a 50, así como usar sombrilla o gorro y ropa que proteja suficientemente la piel de los rayos ultravioleta. El peor horario para realizar actividades al aire libre está entre las 10:00 am y las 4:00 pm.Aunado a esto aseveró que es importante realizarse chequeos por lo menos una vez al año con el médico familiar, ya que existen formas de cáncer de piel más difíciles de diagnosticar como el melanoma amelánico, es decir sin coloración. En cualquier caso debe evitarse la exposición prolongada al sol sin protección.

NM

