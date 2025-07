Madres adolescentes no planifican de manera adecuada

Según los Centros para el control y la Prevención de Enfermedades, uno de cada cinco bebés de madres adolescentes no es el primero. A pesar de que el 91 por ciento utilizó algún tipo de anticonceptivo después del nacimiento de su primer hijo, sólo el 22 por ciento eligió alguno de los más eficaces.De acuerdo con la encargada del Centro de atención a la adolescente embarazada del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, Hileana Patricia Esmeralda Romo Huerta, explicó que durante el control prenatal, las adolescentes que acuden a este centro reciben asesoría sobre “la importancia de tener un método de planificación familiar al resolver su embarazo, sea cesárea o parto. En todo el control prenatal se les insiste, educa y apoya sobre cuáles son los métodos para que no se vuelvan a embarazar pronto”.Romo Huerta mencionó que de acuerdo a su experiencia, las madres adolescentes eligen métodos como las pastillas anticonceptivas o el preservativo para cuidarse después de que tuvieron a su primer hijo, “pero requieren un método efectivo en un plazo a futuro de tres a cinco años”; “necesitamos que no se embaracen nuevamente y tengan un método de planificación familiar que sea a largo plazo. Si se embarazó a los 12 o 13 años, a los 15 es altamente probable que tenga otro”, destacó.¿Qué métodos usan las madres adolescentes?

Un estudio realizado por la experta en 2014 con las pacientes que se atienden en este centro, tuvo como finalidad investigar los métodos anticonceptivos que eligieron las adolescentes de manera posterior a la resolución de su embarazo. Encontró que el 36.7 por ciento de las pacientes entre 15 y 19 años no habían utilizado ningún método para prevenir un nuevo embarazo.“De mil 465 pacientes que se atendieron, 201 eligieron dispositivo, 63 hormonal intramuscular, 163 eligieron implante, 118 el preservativo y 344 eligieron pastillas. 546 no eligieron ningún método”. En el mismo periodo, 19 pacientes se realizaron el método definitivo como la salpingoclasia y se llevaron a cabo dos vasectomías.“Después de tres cesáreas es indicación médica que tenga un método definitivo para seguridad de la mujer, para que no tengan un porcentaje de riesgo tan alto. Después de una cesárea, en el nivel donde se hace la cicatriz puede llegar a implantarse la placenta y hay mayor riesgo de patologías como placenta acreta, que se mete dentro del útero e incluso puede perforarlo e irse hasta la vejiga. Son casos muy graves que antes no veíamos. Ahora son casos muy frecuentes y serios”.La experta reiteró la necesidad de prevenir segundos y terceros embarazos a temprana edad: “Las cifras de embarazo adolescente no han bajado. Seguimos comprobando que las adolescentes se embarazan porque lo buscan, no porque no conozcan sobre prevención. Hay que explicarles a nuestras adolescentes que a través de un embarazo no van a obtener lo que están pensando que van a conseguir: salirse de su casa y atención porque dicen que nadie las escucha, que nadie las entiende. Esa necesidad de cariño lo quieren transmitir a su hijo porque dicen que ella sí va a atender a su hijo y que le dará todo lo que ella no tuvo”.

