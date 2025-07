IMSS Jalisco pide prestar atención a síntomas de Hemofilia

El jefe del servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Ramón Iván De Dios Pérez, explicó que algunas articulaciones del cuerpo de menores de edad con posibles síntomas de Hemofilia, pueden percibirse “calientes” al tacto, por lo que los pequeños pueden sentirse irritables y no pueden caminar ante el intenso dolor causado por esta enfermedad.

“Lamentablemente ese cúmulo de sangre causado por un golpe, incluso leve, se va a las articulaciones y puede impedirle al niño el movimiento, por eso es muy importante que se haga un diagnóstico temprano de la enfermedad y así evitar complicaciones en la vida adulta de los pacientes”, detalló De Dios Pérez mediante un comunicado.

Debido al desconocimiento de esta enfermedad y a los moretones que se ven a simple vista en la piel de los infantes, tanto padres como maestros confunden la Hemofilia con violencia intrafamiliar o escolar.

Al tener un diagnóstico certero y un tratamiento médico adecuado, se puede facilitar la vida diaria para la familia del paciente, además de garantizar una aplicación gratuita en el IMSS Jalisco, para así reducir el riesgo a desangrarse o tener una hemorragia interna.

Para detectar la enfermedad, Ramón Iván De Dios Pérez dijo que es necesario hacer “exámenes de sangre para determinar la actividad del factor 8 o 9”, es decir proteínas que participan del proceso de coagulación sanguínea, “y evaluar si la enfermedad es leve, moderada o grave. El paciente deberá tener cuidados generales durante toda su vida, como no dedicarse a una actividad que cause muchas lesiones, así como llevar tratamiento profiláctico (preventivo) semanal, o adicional en caso de una emergencia”.

EL DATO

** La hemofilia es una enfermedad genética que desarrollan, en la gran mayoría de los casos, sólo los varones

** Bebés de entre nueve y 24 meses de edad, cuya piel presente hinchazón y grandes hematomas o moretones cercanos a articulaciones, codos o manos, deben ser llevados al médico de inmediato porque pueden ser pacientes con hemofilia, una enfermedad genética caracterizada por deficiencias en la coagulación sanguínea, posterior a un golpe o una herida

** La hemofilia es una enfermedad genética asociada al factor X, por lo que, al tener dos cromosomas idénticos, las mujeres son portadoras pero en la gran mayoría de los casos no desarrollan la enfermedad. Los varones, al heredar un X “dañado” y no tener “repuesto”, no sólo porta sino que manifiesta los síntomas de la enfermedad: salvo raras excepciones, las personas diagnosticadas o tratadas por hemofilia son varones

Fuente: IMSS Jalisco

emgg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .