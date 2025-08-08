Jalisco mejora el acceso a tratamientos oncológicos especializados con nuevo equipamiento

Para proteger a la población más vulnerable y mejorar el acceso a tratamientos oncológicos de alta especialidad, el Gobierno de Jalisco puso en operación un nuevo Acelerador Lineal de Alta Energía y abrió la Unidad de Radioterapia en el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), ubicado en Zapopan.

Esta iniciativa reducirá significativamente el gasto para pacientes sin seguridad social en la región occidente del país.

La nueva unidad está equipada con tecnología médica de última generación, destacando el Acelerador Lineal VERSA HD, uno de los dispositivos más avanzados en radioterapia externa a nivel internacional.

Este equipo permite aplicar dosis de radiación con gran precisión, acortando los tiempos de tratamiento y minimizando efectos secundarios.

Acelerador Lineal en la nueva Unidad de Radioterapia del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC)

Manuel Arias Novoa, Director del OPD Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), informó que en este equipo se realizó una inversión estatal de 100 millones de pesos, cumpliendo con todos los lineamientos de la Comisión Nacional de Energía Nuclear.

“El lunes arrancamos con los primeros tratamientos, en una paciente con cáncer de endometrio y otra con cáncer cervicouterino”, detalló.

Agregó que ambas pacientes salieron en poco tiempo y por su propio pie, pues es una terapia ambulatoria que permite reintegrarse a las actividades cotidianas.

Arias Novoa destacó que el Acelerador Lineal tiene capacidad para atender hasta 25 pacientes por turno, en horarios matutino, vespertino y nocturno.

Además de radioterapia externa, permitirá realizar tratamientos de radiocirugía en casos seleccionados, como tumores del sistema nervioso central y de localización extracraneal.

Edgar Alexandro Guzmán Quezada, Médico Especialista en Radio Oncología del IJC, subrayó que este equipo representa un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer.

“Se trata de un robot que atenderá principalmente tumores ginecológicos como cérvix y endometrio, se puede llegar a tratar piel, esófago y en algunos casos hasta próstata”, indicó.

Añadió que el tratamiento con el Acelerador Lineal es indoloro, con mínimos efectos secundarios y protege los órganos sanos, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente.

“Lo que se busca dentro de Radio-Oncología es que el paciente no tenga toxicidad, o que sea el menor número posible, lo que mejorará la calidad de vida del paciente que entra al tratamiento”, apuntó.

La Unidad de Radioterapia Zapopan está equipada con tecnología de última generación, que complementa el trabajo del Acelerador Lineal.

Entre los equipos disponibles se encuentra el sistema de Braquiterapia de Alta Tasa de Cobalto, marca ECKERT & ZIEGLER BEBIG, modelo SAGINOVA, que permitirá administrar radiación local de alta dosis a mujeres con cáncer cervicouterino y de endometrio.

También se cuenta con un Tomógrafo-Simulador PHILLIPS Big Bore RT, el cual se emplea para planificar tratamientos con alta precisión, a partir de imágenes especializadas que permiten diseñar terapias personalizadas para cada paciente.

Esta es la segunda unidad de radioterapia en Jalisco dirigida a la atención de personas sin seguridad social, sumándose a la que ya opera en la Unidad Guadalajara del IJC.

Es importante la afiliación al Seguro Médico al Estilo Jalisco, la cual se puede realizar en línea a través de la página https://segurosalud.jalisco.gob.mx/ a fin de acceder a la atención preferencial con cuotas de recuperación, e incluso sin costo de tratamiento de acuerdo con estudio socioeconómico del paciente.

PARA SABER

Las dos Unidades de Radioterapia del IJC, en Guadalajara y Zapopan, actualmente son las únicas en el occidente del país que ofrecen radioterapia especializada y de alta precisión a pacientes sin seguridad social.

El Área de Radioterapia Zapopan que se estrena cuenta con:

● Cuatro consultorios médicos.

● Área de recepción.

● Sala de espera.

● Área de planeación.

● Quirófano para aplicación de braquiterapia.

● Área para recuperación de braquiterapia.

La Unidad de Radioterapia Zapopan se encuentra ubicada en el Instituto Jalisciense de Cancerología en Puerto Guaymas #418, en la colonia Miramar, Zapopan.