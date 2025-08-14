Inaugura Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, edición de verano de Expo Mueble Internacional 2025

Con respaldo a la industria mueblera de la entidad, un sector que es talento, punta de lanza de innovación y diseño, y motor del desarrollo económico, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, inauguró la edición de verano de Expo Mueble Internacional 2025.

En esta edición la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), presenta la exposición “Artesanía Viva”, con la participación de 19 artesanos de siete municipios de Jalisco.

El Gobernador, Pablo Lemus, inauguró la Expo Mueble Internacional 2025

Expo Mueble Internacional 2025 es organizada por la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal). La edición de verano se realizará del 13 al 16 de agosto con la participación de más de 500 expositores.

En su mensaje, el Gobernador de Jalisco, afirmó la colaboración para que el sector industrial de la entidad pueda tener el impulso y lleven sus productos en los escenarios más importantes del mundo.

“Quiero que en el presupuesto del próximo año, dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, exista un capítulo especial para que industrias estratégicas, como la mueblera, la joyera o la agroindustria, tengan recursos de apoyo por parte del Gobierno de Jalisco para poder salir a exposiciones internacionales, para mostrar la gran calidad de los productos que se están haciendo en Jalisco”, informó Lemus Navarro.

Señaló las obras de infraestructura, garantía hídrica y energética, en las que trabaja el Gobierno de Jalisco para dar certidumbre a las nuevas inversiones y a la iniciativa privada.

Lemus Navarro agregó que en las regiones del estado se fortalecen las carreras especializadas, conforme a la vocación por zonas, identificando talento y necesidades de las industrias en Jalisco.

El mandatario estatal compartió su voluntad para llevar a la Federación la solicitud de empresarios, respecto a la competencia de productos fabricados en otros países.

“Es fundamental que los productores muebleros puedan competir en condiciones iguales y evitar situaciones de dumping, que se puedan estar viviendo a nivel internacional”, indicó el Gobernador.

Mercedes Abundis Sánchez, Presidenta de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco A.C., destacó a Jalisco como un referente que, a través cada mueble, conlleva una historia de trabajo de empresarias y empresarios, con un sello distintivo de la entidad a través de la calidad y el diseño.

“Hoy más que nunca Jalisco se consolida como un referente del mueble a nivel nacional e internacional, gracias al talento y compromiso de nuestras empresas, al trabajo conjunto con aliados estratégicos y, por supuesto, el apoyo de instituciones públicas y privadas”, puntualizó Mercedes Abundis.

Destacó que Guadalajara se consolida cada temporada como el epicentro del diseño de muebles a través de la Ruta del Mueble y Decoración; dijo que esta edición espera la asistencia de más de 50 mil personas a Expo Guadalajara.

Antonio Lancaster- Jones González, Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), mencionó que la inauguración de Expo Mueble Internacional demuestra el crecimiento en sus procesos y muestra al mundo el talento especializado de todo Jalisco.

“Esta Expo Mueble Internacional 2025 nos muestra la fuerza, la vitalidad que hay en esta industria, una industria que ha buscado de una u otra forma adaptarse a las nuevas tendencias a los nuevos lineamientos, a la nueva normativa internacional y a estas nuevas reglas del juego que nos han puesto”, describió Lancaster-Jones.

Destacó a esta plataforma que conecta a empresarios de México y todo el mundo.

En su visita a Jalisco, Alejandro Malagón Barragán, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), solicitó al Gobernador de Jalisco ser el interlocutor con las autoridades federales respecto al tema de las importaciones de productos asiáticos.

Señaló que la industria emplea a casi 26 mil personas, que significan el trabajo que este ramo empresarial aporta a México.

Destacó que México cuenta con una industria mueblera alineada a una tendencia global, en la que los muebles son aliados del medio ambiente, cuidado la calidad, el trabajo artesanal y la funcionalidad.

“(La industria mueblera es) un mercado en constante expansión, impulsados por el consumidor que exigen productos responsables en el que México tiene todo para ser líder”, añadió Malagón Barragán.

En el marco del arranque de Expo Mueble Internacional 2025 en Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, firmó el tradicional libro de oro y posteriormente se dio el corte de listón de este evento ferial, que cuenta con seis pabellones especializados.

Al acto inaugural asistieron también Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado de Jalisco; Angélica Aguayo Pérez, Presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de San Pedro Tlaquepaque; Oscar Estrada Carrillo, Presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán; y José Andrés Orendain de Obeso, Presidente de Expo Guadalajara.