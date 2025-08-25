DIF Jalisco impulsa desarrollo comunitario en Tepatitlán de Morelos

Con el objetivo de impulsar la economía comunitaria, generar empleo y promover espacios accesibles y seguros, el DIF Jalisco entregó apoyos al Grupo de Desarrollo Comunitario en San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos.

Fomenta DIF Jalisco estrategias para impulsar el desarrollo comunitario en Tepatitlán de Morelos (Cortesía)

Durante la gira de trabajo se realizó la entrega oficial de un inmueble destinado a fortalecer el proyecto de renta de mobiliario para eventos, así como insumos por 140 mil pesos provenientes del Programa de Salud y Bienestar Comunitario.

Además, se anunció la colaboración con el Centro Universitario de los Altos (CUAltos UdeG) para robustecer el Centro Regional de Atención al Autismo y Discapacidad Intelectual, con el fin de mejorar los servicios especializados en la región.

La directora general del DIF Jalisco, Diana Vargas Salomón, destacó que el grupo comunitario genera empleo, fomenta la participación activa y refuerza el tejido social:

“Simboliza el fruto de un esfuerzo compartido, resultado del trabajo colaborativo entre la ciudadanía, las instituciones estatales, municipales y el compromiso de un grupo que ha sabido hacer de la autogestión y la economía solidaria una verdadera herramienta de transformación comunitaria”.

Como parte de la estrategia, se ofrecerán capacitaciones en administración de proyectos, servicio de banquetes y promoción digital, con el objetivo de profesionalizar la oferta, ampliar su alcance y garantizar la sostenibilidad del emprendimiento.

En representación de las y los beneficiarios, Víctor Manuel de la Torre Hernández señaló que este proyecto es “una oportunidad de crecimiento para nuestra comunidad y un medio para fortalecer la economía local y el trabajo en equipo de nuestras familias”.

Al evento asistieron también Engracia Vuelvas Acuña, Subdirectora General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal; María Luz Elena Flores Rentería, directora del DIF Tepatitlán, así como promotores y enlaces de la región.