Jalisco celebrará la Semana de la Movilidad 2025 con actividades culturales, educativas y recreativas

El Gobierno de Jalisco anunció el inicio de la Semana de la Movilidad 2025, que se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre, con una agenda de actividades culturales, educativas y recreativas que promueven el uso de medios de transporte sustentables y multimodales, colocando a las personas en el centro de la planeación urbana.

Jesús Carlos Soto Morfín, director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, explicó que esta celebración se realiza en colaboración con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) y municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. “Queremos transmitir el mensaje de que podemos contar con una mejor ciudad si logramos entre todas y todos un mejor aprovechamiento del espacio público, no centrando nuestra movilidad únicamente en los medios motorizados”, señaló.

La semana arrancará el domingo 21 de septiembre con una rodada por el Paseo Alcalde, organizada en conjunto con la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara. El recorrido será de la Glorieta de la Normal a Los Dos Templos, a lo largo de la ciclovía de este corredor. La participación será gratuita y contará con bicicletas del sistema MiBici disponibles para los asistentes.

Día Mundial sin Auto

El 22 de septiembre, en el marco del Día Mundial sin Auto, la Avenida Chapultepec se convertirá en un corredor cultural y recreativo con actividades para todas las edades, incluyendo juegos, clases de salsa, intervenciones teatrales y una biciescuela para infancias y principiantes.

Además, ese mismo día por la tarde, entre la calle Morelos y la avenida Hidalgo, se realizará un cierre con actividades especiales, para invitar a la ciudadanía a redescubrir la ciudad caminando, en bicicleta o utilizando transporte público.

“El reto es dejar atrás el paradigma centrado en los vehículos privados y avanzar hacia una movilidad activa, donde la persona sea el centro y el transporte público juegue un papel esencial”, afirmó Soto Morfín.

Movilidad con justicia espacial

Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora de Gestión del Territorio, destacó que esta es la quinta edición en la que Jalisco se suma a la campaña internacional de movilidad activa, y subrayó que el objetivo es garantizar el derecho a moverse de forma digna y segura.

“Cuando garantizamos que todas las personas, sin importar edad, condición física, género o ingreso, puedan trasladarse de manera digna y segura, hablamos de una verdadera justicia espacial”, señaló.

Universidades como motor de cambio

La Biciescuela recorrerá diferentes planteles de la Universidad de Guadalajara (UdeG), como CUCS y CUAAD, ofreciendo charlas y talleres sobre movilidad segura. En el CUCEA habrá una activación con el módulo móvil de MiBici para facilitar registros y promover el uso de este sistema.

También se impartirán charlas abiertas al público sobre la importancia de los señalamientos viales y su impacto en la seguridad de peatones y ciclistas.

Expansión de MiBici

Como parte de la Semana de la Movilidad, se instalarán dos nuevas estaciones de MiBici en Zapopan, con 22 bicicletas disponibles, además de reubicar una estación a la zona de Plaza del Sol.

Las nuevas estaciones estarán en:

Av. Coyoacán y Chimalpopoca

Av. Netzahualcóyotl y Av. Moctezuma

Con estas incorporaciones, MiBici suma 370 bases y 4,079 bicicletas en operación, con más de 3.1 millones de viajes realizados en lo que va de 2025, y un acumulado de más de 34 millones desde su creación.

Consulta la agenda completa

La Semana de la Movilidad 2025 invita a la ciudadanía a conocer y apropiarse de alternativas sostenibles de transporte, con actividades para todas las edades.

El programa completo puede consultarse en la página amim.mx y en las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Movilidad (@agenciaAMIM) y MiBici Pública (@mibicipublica).