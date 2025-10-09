“Sabores del Campo” llega a la Expo Ganadera 2025 para fortalecer el vínculo entre productores y consumidores

Para fortalecer el vínculo directo entre productores y consumidores, así como destacar el valor del campo en la economía y la tradición de Jalisco, el Mercado de Productores “Sabores del Campo” se incorporará a la edición número 61 de laExpo Ganadera 2025. Esta integración permitirá que los visitantes conozcan y adquieran productos locales elaborados con calidad, identidad territorial y compromiso con la sostenibilidad.

Mercado de Productores “Sabores del Campo” en a la Expo Ganadera 2025 (marcovargas)

Impulsada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), esta iniciativa fomenta la comercialización de productos del agro jalisciense y da visibilidad al trabajo de agricultores, ganaderos, artesanos y agroindustriales. “Estos eventos son importantes porque damos a conocer nuestros productos. Todo es hecho a mano y vamos a encontrar pulseritas, llaveros, cinturones, bolsas y hasta una montura hecha con la cola de los caballos”, señalóChristian Cervantes, artesano de Cajititlán.

Con actividades como ésta, el Mercado de Productores “Sabores del Campo” se consolida como una plataforma esencial para exhibir y promover productos agroalimentarios de calidad, elaborados de manera responsable y con profundo arraigo en las tradiciones rurales de Jalisco. Este espacio representa una oportunidad para que pequeños y medianos productores fortalezcan su presencia en el mercado y amplíen sus canales de venta.

Los asistentes a la Expo Ganadera podrán disfrutar y adquirir una amplia variedad de productos, entre ellos café, huevo, lácteos, chile Yahualica y el tradicional rompope de Concepción de Buenos Aires, elaborado por la familia Chávez. “Uno de los grandes beneficios es éste, que tú muestras la calidad de tu producto (…) Nos beneficia mucho, nos apoya con algo de dinero, porque ahora en día está muy difícil”, expresó Víctor Chávez, productor de esta bebida artesanal hecha a base de leche, azúcar y canela.

Con esta participación, SADER Jalisco reafirma su compromiso con la sustentabilidad, el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización y el impulso a los productores locales. Además, el Mercado de Productores “Sabores del Campo” continuará con sus ediciones tradicionales los próximos 17 y 31 de octubre, en la explanada de la SADER, ubicada en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara.

PARA SABER

● El Mercado de Productores “Sabores del Campo” estará del 8 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas en la primera rampa del acceso uno de este recinto ferial, ubicado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

● Ésta es la primera edición del Mercado de Productores “Sabores del Campo” en el marco de la Expo Ganadera.

● Cabe señalar que, las y los productores provienen de distintos municipios de Jalisco, los productos tienen la garantía de calidad y frescura.