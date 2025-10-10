Concanaco e Infonavit convocan a comercios a sumarse a “La gran remodelación”

El Infonavit y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) convocan a comercios, ferreterías, tiendas de mejoramiento del hogar y empresas del sector de la construcción a sumarse a la iniciativa “La gran remodelación” y registrar sus promociones para beneficiar a derechohabientes del Instituto que deseen realizar mejoras en sus viviendas, a través del crédito Mejoravit solo para ti.

Mejoravit

Esta iniciativa busca potenciar el uso del crédito Mejoravit solo para ti con promociones para los acreditados, quienes tendrán acceso a descuentos y contarán con protección legal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, las empresas participantes se verán beneficiadas al formar parte de una campaña de difusión nacional, con la oportunidad de incrementar sus ventas en el sector de mejoras habitacionales, al tener acceso a millones de clientes potenciales.

Las empresas interesadas pueden obtener mayor información sobre el proceso de inscripción y registro de promociones a través de:

www.lagranremodelacion.com.mx

El crédito Mejoravit solo para ti sirve para mejorar, renovar, ampliar o reparar la vivienda con montos que van de los 10 mil 318 pesos hasta los 163 mil 030 pesos. El recurso se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, por lo que tiene la libertad de utilizarlo en la tienda o comercio que elija.

Mejoravit

Para solicitar este financiamiento se requiere: