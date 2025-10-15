DIF Jalisco entrega 1.5 toneladas de apoyo a familias de Tototlán afectadas por el temporal

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco entregó 1.5 toneladas de insumos de primera necesidad a habitantes del municipio de Tototlán, como parte de las acciones de apoyo a las personas en situación de emergencia derivadas del reciente temporal de lluvias.

Entrega de apoyos para personas afectadas por las lluvias en Tototlán (Cortesía)

Entre los artículos distribuidos se encuentran alimentos no perecederos —como arroz, frijol, atún, verduras enlatadas y pastas para sopa—, además de pañales, agua embotellada, artículos de limpieza personal y productos para el hogar, entre otros.

La entrega fue encabezada por Arlette Chapoy Gómez, directora de Procuración de Fondos del Sistema DIF Jalisco, quien hizo llegar los insumos directamente a algunas familias y al DIF Municipal de Tototlán, responsable de continuar con la distribución entre la población más afectada.

Chapoy Gómez destacó que este apoyo fue posible gracias a la solidaridad de las y los jaliscienses, quienes han contribuido con donaciones en especie a través del Centro de Acopio del DIF Jalisco, que permanecerá activo para seguir recabando ayuda, especialmente en beneficio de las personas damnificadas en Puerto Vallarta.

Entrega de apoyos para personas afectadas por las lluvias en Tototlán (Cortesía)

El Centro de Acopio se encuentra ubicado en avenida Alcalde 1220, colonia Miraflores (frente a La Normal), y recibe donaciones de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, hasta el 24 de octubre.

Se solicita principalmente alimentos no perecederos, productos para bebé (pañales, papillas, toallas húmedas), pañales para adulto, artículos de higiene personal (desodorante, crema corporal, toallas femeninas, papel higiénico, repelente) y productos de limpieza para el hogar.