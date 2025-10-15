DIF Jalisco y Conjunto Santander unen esfuerzos a favor de niñas, niños y adolescentes con discapacidad

El Sistema DIF Jalisco y el Conjunto Santander de Artes Escénicas firmaron un convenio de colaboración para apoyar al albergue Cien Corazones, casa hogar que brinda atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Rueda de Prensa para dar a conocer el apoyo del Conjunto Santander a DIF Jalisco (Cortesía)

A través de este acuerdo, la taquilla de la función del 31 de octubre del espectáculo “The Storyville Mosquito”, del artista canadiense Kid Koala, será destinada en su totalidad para fortalecer la atención de los residentes del albergue.

Durante la firma, la Presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, destacó la importancia de vincular la cultura con las causas sociales.

“Estoy muy emocionada porque lo que se recaude de esta taquilla estará destinado a nuestro albergue Cien Corazones, para la población con discapacidad. Actualmente atendemos a 55 niños, pero la meta es llegar a su capacidad máxima”, expresó.

Villa de Lemus señaló que el apoyo de instituciones como el Conjunto Santander permitirá ampliar la cobertura de atención ante la creciente demanda de municipios que solicitan espacios para personas con discapacidad.

Por su parte, María Luisa Meléndrez, Directora General del Conjunto Santander, afirmó que este tipo de alianzas muestran cómo la cultura puede transformarse en una herramienta de impacto social real.

“Es un gusto poder colaborar y que la cultura aporte a una acción social tan significativa. La cultura ya enriquece nuestras vidas, pero acciones como esta la convierten también en apoyo directo para quienes más lo necesitan”, señaló.

La Directora General del DIF Jalisco, Diana Vargas Salomón, agregó que esta colaboración representa el primer paso de una alianza más amplia con el Conjunto Santander para beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad.

“En esta ocasión el apoyo será para niñas, niños y adolescentes del albergue Cien Corazones, pero trabajamos también con NNA afectados por la desaparición de un familiar o víctimas de violaciones a sus derechos”, explicó.

El espectáculo “The Storyville Mosquito” ofrece una experiencia escénica única que combina música en vivo, teatro de animación en miniatura y cinematografía en tiempo real, narrando la historia de un joven mosquito que sueña con tocar en una banda de jazz.

El show se presentará el 31 de octubre a las 19:30 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander, con la participación de músicos, titiriteros y técnicos que dan vida a más de 80 marionetas y escenarios en miniatura.

Kid Koala, reconocido DJ, músico, ilustrador y artista visual canadiense, ha colaborado con agrupaciones como Gorillaz, Radiohead y Deltron 3030, y es conocido por su estilo multidisciplinario y su enfoque creativo que combina arte, música y narración.

El convenio fue firmado por Maye Villa de Lemus, Diana Vargas Salomón y María Luisa Meléndrez, quienes coincidieron en que la unión entre arte y asistencia social puede transformar vidas y fortalecer el tejido comunitario.