Presentación de “Hazte el check, sigue el juego”, para prevención del cáncer de próstata

Para sumar apoyo a un movimiento que tiene por finalidad sensibilizar a la sociedad sobre la prevención y detección temprana del cáncer de próstata, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, acudió a la presentación de la campaña “Hazte el check, sigue el juego”, impulsada por el ex futbolista y director técnico Rubén Omar Romano y su pareja Paola Velasco.

“Hazte el check, sigue el juego”, para prevención del cáncer de próstata

El mandatario estatal propuso generar iniciativas en torno a esta campaña en una demostración de suma de voluntades desde el Gobierno de Jalisco, que permita crecer el movimiento contra la prevención de la enfermedad.

“Quiero ofrecer todo el apoyo y el respaldo de parte del Gobierno del Estado en una iniciativa que nos ayuda a todos (…), que cada uno entienda la enorme responsabilidad de la prevención”, subrayó el Gobernador.

Desde la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro propuso el poder ampliar la campaña “Hazte el check, sigue el juego”, de la mano de la Secretaría de Salud Jalisco, en el que a través de su base de datos pueda invitarse a los hombres mayores de 40 años a revisiones preventivas.

Agregó que se propondrá impulsar la distribución de contenidos preventivos e informativos, que sensibilicen a los hombres que serán parte de la fiesta mundialista en 2026, esto con respeto a los ordenamientos de la FIFA.

“Hazte el check, sigue el juego”, para prevención del cáncer de próstata

“A los gobiernos nos ayuda mucho la prevención, no la reacción ante una situación delicada (…) Que bueno que grandes líderes, aquí veo comunicadores, futbolistas, ex futbolistas, se están sumando a ello porque son un gran ejemplo y nos van a ayudar mucho”, expresó Lemus Navarro.

Rubén Omar Romano, detalló que en el camino de esta enfermedad tuvo el apoyo de muchos aliados, por lo que, de la mano de su pareja Paola Velasco, tocaron puertas para crear este proyecto que busca ser punta de lanza desde Jalisco para la concientización y motivación en las acciones de prevención del cáncer de próstata.

“Necesitamos hacer alianzas, vínculos, sinergias, estrategias, pero sobre todo unión para lograr este once ideal, y seguir buscando refuerzos para lograr este campeonato que tanto me ha costado y coronarse desde Jalisco, como punta de lanza, sin lugar a duda, punta de lanza de este movimiento”, dijo el ex futbolista.

“Hazte el check, sigue el juego”, para prevención del cáncer de próstata

Celebró que el Gobernador del Estado y Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, se sumen a esta campaña que hace historia como la primera en un movimiento social para detección temprana y prevención del cáncer de próstata.

En su visita a Jalisco, Mikel Arriola Peñalosa, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se sumó a este movimiento en el que se unirá, además de la Liga BBVA Bancomer, la Selección Mexicana de Futbol, para potencializar el mensaje a todos los aficionados.

Indicó que en la salud se debe fomentar ir de lo curativo a lo preventivo, es por ello que a través del fútbol se llegará a millones de hogares tanto en México como con los aficionados que radican en el extranjero.

“¿Y dónde podemos ayudar nosotros en la Federación Mexicana de Futbol? Primero aquí en ‘Hazte el Check y Sigue el Juego’, aprovechando la resonancia que tiene el futbol mexicano (…) México es el segundo lugar en población aficionada al fútbol, el 69 por ciento de nuestra población es aficionada al fútbol y además tenemos 60 millones de fans en los Estados Unidos”, expresó Arriola Peñalosa.

Invitó a las personalidades deportivas y de los medios de comunicación a difundir el mensaje a través de plataformas que hoy llegan a todos los países.

“Hazte el check, sigue el juego”, para prevención del cáncer de próstata

Participaron en esta presentación Román Carvajal García, Presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, y Jaime Enrique Michel Velasco, Fundador y Presidente de la Fundación “Jaime Enrique Michel”, como aliados y promotores de la iniciativa.

Entre las acciones claves se trabaja en participar en el Congreso Nacional de Urología el mes de noviembre en Expo Guadalajara, realizar una carrera deportiva de 3 y 5 kilómetros, además de realizar donaciones de pruebas de detección y dos cirugías, a su vez de colaborar con la Liga BBVA MX mediante activaciones en estadios.