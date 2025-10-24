Concluye Parlamento Abierto con mesa sobre desarrollo profesional e inclusión laboral para personas con autismo

En el marco del Parlamento Abierto “Jalisco de Colores, Hacia la nueva Ley de Autismo”, se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo, centrada en el tema “Desarrollo profesional e inclusión laboral”, con el propósito de avanzar hacia una legislación integral que garantice el acceso a oportunidades de empleo y el ejercicio pleno de derechos para las personas que viven en el espectro autista en Jalisco.

El encuentro fue encabezado por las diputadas Mónica Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, y Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, quienes coincidieron en la necesidad de construir una ley que impulse la inclusión laboral con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y coordinación interinstitucional.

Durante su intervención, la diputada Mónica Magaña destacó que la inclusión laboral es una de las principales demandas sociales expresadas por familias y colectivos durante el Parlamento Abierto. “Hablar de inclusión laboral es inminente e indispensable cuando buscamos garantizar el desarrollo integral de las personas que viven en el espectro”, afirmó, al señalar que el objetivo de la mesa es encontrar mecanismos eficientes que promuevan la participación de familias, gobierno, colectivos y cámaras empresariales en la construcción de oportunidades reales.

Por su parte, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez subrayó la importancia de establecer mecanismos presupuestales que incentiven la creación de empleos inclusivos y reconozcan los esfuerzos de las empresas que contraten personas dentro del espectro autista. Explicó que a través del Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco se contempla una bolsa de apoyos directos a la creación de nóminas y nuevos empleos financiados con recursos estatales, la cual podrá destinarse de manera específica a este sector.

En la mesa participaron representantes de instituciones públicas, empresariales y de la sociedad civil, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio Nacional de Empleo Jalisco, el DIF Estatal, sistemas DIF municipales, y especialistas en neurociencias y derechos humanos. Entre las voces destacadas estuvieron la Dra. Jazmín Hernández Calvillo, la Lic. Claudia García Ramos, Rodrigo Gabriel Arias Salles, María Zenyasse Flores Aceves y la Dra. Thais Loera Ochoa, así como integrantes de las asociaciones de Azul A.C., Atzan A.C. y Amigos de Riendas para la Vida A.C.

Las y los participantes coincidieron en la importancia de que la nueva Ley de Autismo contemple acciones concretas decapacitación para el trabajo, sensibilización a empleadores y ajustes razonables que garanticen el acceso, permanencia y promoción de personas con autismo en empleos dignos. Esta tercera mesa marcó el cierre del proceso de consulta del Parlamento Abierto, que también abordó los ejes de educación inclusiva y acceso a la justicia, cuyas aportaciones serán integradas al dictamen final para consolidar una legislación sólida, integral y consensuada en favor de las personas en el espectro autista en Jalisco.