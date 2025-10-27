Reconocen al Centro de Conciliación Laboral de Jalisco entre las instituciones públicas más innovadoras del país

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCL Jalisco) fue reconocido en la edición 25 del ranking nacional “Las Más Innovadoras 2025”, organizado por Netmedia, por la implementación de su ecosistema digital de justicia laboral, que integra herramientas como la plataforma SINACOL, la Conciliación en Línea, el Concilia-Bot y la Calculadora de Finiquitos.

El galardón, auditado por PwC, destaca su ecosistema digital de justicia laboral, que suma más de 30 mil asesorías y 24 mil convenios en 2025 (Cortesía)

El galardón, auditado por la firma PwC y considerado el más importante en innovación tecnológica en México, distingue a 25 instituciones públicas y 25 privadas que logran resultados medibles mediante el uso estratégico de la tecnología.

El reconocimiento coloca al CCL Jalisco entre las 25 instituciones públicas más innovadoras del país, destacando sus avances con el Sistema Nacional de Conciliación Laboral (SINACOL), que permite el seguimiento digital de expedientes, notificaciones automatizadas y gestión documental electrónica.

Entre marzo y septiembre de 2025, el Centro registró 270 audiencias virtuales, más de 30 mil asesorías laborales gratuitas, 9 mil 146 convenios en audiencia y 15 mil 732 convenios ratificados, alcanzando una efectividad del 87% en la resolución de conflictos, con un promedio de 26 días para concluir los procedimientos.

De acuerdo con sus indicadores internos, en el primer trimestre de 2025 se resolvieron 16.86% más expedientes respecto al mismo periodo de 2024, con una recuperación superior a 3 mil millones de pesos a favor de personas trabajadoras y un cumplimiento del 97% en los convenios.

Elke Tepper García, directora general del CCL Jalisco, afirmó que el reconocimiento valida el esfuerzo institucional por acercar la justicia laboral a todas las personas a través de la tecnología.

“Cada avance digital en el Centro tiene un solo propósito: garantizar que la conciliación sea accesible, rápida y gratuita para quienes más la necesitan. Este premio pertenece a todo el equipo del CCL Jalisco y a cada persona usuaria que confía en el diálogo como vía para resolver sus conflictos laborales”, señaló.

Con este logro, Jalisco reafirma su liderazgo nacional en innovación pública, al sumarse a instituciones jaliscienses previamente galardonadas como el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

La ceremonia de premiación se realizó en el marco del IT Masters CON CDMX 2025, bajo el lema “Living on Tech”, que reunió a más de 250 líderes nacionales en tecnología e innovación.