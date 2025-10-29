Para fortalecer la cooperación interestatal y garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes, los gobiernos de Jalisco y Nayarit firmaron el Pacto Metropolitano para Prevenir y Atender el Abuso Sexual Infantil, un acuerdo que articulará acciones interinstitucionales en la zona metropolitana Puerto Vallarta–Bahía de Banderas.

Firman Jalisco y Nayarit pacto metropolitano contra el abuso sexual infantil (Cortesía)

El pacto contempla la creación de una comisión metropolitana multisectorial integrada por autoridades de ambos estados, el sector privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de prevenir, atender y erradicar el abuso sexual infantil desde un enfoque de derechos humanos y corresponsabilidad social.

En representación del Gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, consejera jurídica, destacó que el acuerdo refleja la voluntad de ambas entidades de construir políticas públicas coordinadas y con sensibilidad hacia las víctimas. “Cuidar a las niñas y a los niños es una causa que nos une. Tenemos la convicción de que el abuso sexual infantil no es solamente un delito, sino una herida que lacera a nuestra sociedad. Nos comprometemos a que cada denuncia sea atendida con sensibilidad, que cada víctima sea escuchada y que cada agresor enfrente las consecuencias”, expresó Anaya Zúñiga.

El sector empresarial, representado por Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas (AEBBA), refrendó su compromiso para promover entornos laborales y turísticos seguros, además de colaborar en campañas de concientización y prevención.

El pacto se estructura en cuatro ejes estratégicos: la prevención, mediante la coordinación intergubernamental y la colaboración con sectores educativos, turísticos y sociales; la detección, reforzando los mecanismos comunitarios e institucionales de denuncia; la atención a víctimas, con rutas claras de acompañamiento integral; y el acceso a la justicia, garantizando procesos eficaces y reparación del daño con enfoque de derechos humanos.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, con la participación de representantes de los tres poderes de ambos estados, así como de instituciones académicas, empresariales y civiles.

Con esta firma, Jalisco y Nayarit consolidan un modelo regional de colaboración sustentado en la coordinación jurídica y la protección efectiva de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante 2023, en Jalisco se registraron más de cinco mil cien denuncias por agresiones sexuales contra menores de edad, según datos de la Fiscalía del Estado. En Nayarit, el 58.7 por ciento de los delitos sexuales se cometen contra niñas, niños y adolescentes. En Bahía de Banderas, los casos aumentaron de 44 en 2019 a 88 en 2021, mientras que en Puerto Vallarta las denuncias se duplicaron, pasando de 121 en 2019 a 268 en 2024. Además, el 66 por ciento de los agresores son familiares directos y, de acuerdo con el Observatorio Turístico Riviera A.C., el 95 por ciento de los delitos sexuales no se denuncian.

El Pacto Metropolitano busca revertir estas cifras mediante la cooperación, la prevención y el acceso a la justicia, con el compromiso de garantizar una vida libre de violencia para todas las infancias.