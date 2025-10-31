Aprueba UdeG la creación de la Red de Hospitales-Escuela; Puerto Vallarta será sede de uno de ellos

El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aprobó por unanimidad la creación de la Red de Hospitales-Escuela, un proyecto que busca mejorar la atención médica y la formación de profesionales de la salud en Jalisco.
María Elena González, directora del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, explicó que la integración de los hospitales en esta red permitirá “sumar esfuerzos, optimizar recursos y elevar los estándares académicos y asistenciales, en beneficio de estudiantes, docentes, pacientes y de toda la sociedad jaliscienses”.
La Red de Hospitales-Escuela combina dos objetivos principales: ofrecer atención médica con personal e infraestructura de primer nivel y formar a nuevos profesionales de la salud, quienes estudiarán y practicarán en las regiones donde viven.
El proyecto contará con financiamiento conjunto del Gobierno del Estado y la UdeG, que aportarán 200 millones de pesos cada uno por año durante el sexenio.
Uno de los hospitales se construirá en Puerto Vallarta, y se prevé que los trabajos comiencen en 2026, beneficiando a la población de la región y fortaleciendo la cobertura hospitalaria en Jalisco.