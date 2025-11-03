Alista DIF Jalisco Semana de la Adopción

Para conmemorar el Día Mundial de la Adopción, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), con apoyo de familias adoptivas, prepararon un programa artístico, deportivo y didáctico que se llevará a cabo del 3 al 9 de noviembre.

Semana de la adopción (Cortesía)

Las actividades buscan sensibilizar sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar y reforzar la campaña vigente “Elige Amar, Elige Compartir”. La agenda será abierta al público y contempla intervención de espacios públicos, actividades culturales y experiencias familiares.

Dentro del programa se inaugurará la exposición “Cartas para una familia”, una muestra integrada por mensajes, dibujos y trazos realizados por niñas, niños y adolescentes institucionalizados que expresan su deseo de encontrar un hogar. La exposición se instalará en la estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero gracias al apoyo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Semana de la adopción (Cortesía)

Asimismo, se realizará un mural a cargo de los artistas Miguel Asa, fundador del Proyecto Ululayu, y Perla Vázquez Bretón, de Galería de Arte Clandestina, como parte de la activación de arte urbano incluida en la programación.

El domingo 9 de noviembre se llevará a cabo un rally en el Parque Metropolitano, de 9:00 a 12:00 horas, con el propósito de fomentar la convivencia entre familias adoptivas y generar comunidad. Más tarde, en el foro del Centro Comercial Andares, se presentará la obra de teatro ¡Vamos a portarnos mal!, de la compañía Diagonal Teatro, con elenco integrado por Alexis Hernández y Armando Amezcua. También se proyectará un cortometraje producido por la familia adoptiva que integra la productora Descubridora, en el que narran cómo la adopción transformó sus vidas.

Semana de la adopción (Cortesía)

Además, personas que han adoptado compartirán sus testimonios para motivar a la ciudadanía a sumarse a esta forma de brindar un hogar y un futuro a quienes más lo necesitan.

El DIF Jalisco reiteró que adoptar es un acto de amor que permite a niñas, niños y adolescentes con situación jurídica resuelta integrarse a una familia que los acompañe en su crecimiento y desarrollo.