Promueven en Jalisco nuevas masculinidades para prevenir violencias

Con el propósito de impulsar la reflexión, la prevención de las violencias y la participación activa de los hombres en la agenda de igualdad, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), en coordinación con la asociación Género y Desarrollo (GENDES), llevó a cabo la conferencia “Liderando la Transformación: Estrategias para Ser un Agente de Cambio en Masculinidades No Violentas”. La actividad reunió a más de 150 servidoras y servidores públicos del Gobierno de Jalisco.

La SISEMH imparte capacitación para construir masculinidades no violentas

Durante la inauguración, Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, destacó que estos espacios permiten fortalecer nuevas formas de convivencia libres de violencia mediante el trabajo directo con los hombres. “Buscamos generar una nueva cultura que genere ambientes más respetuosos y libres de violencias dentro y fuera del servicio público”, afirmó, al subrayar la importancia de construir relaciones más justas y armónicas tanto en el ámbito institucional como en el social.

Loya Hernández explicó que, a través del Centro de Reflexión y Atención de Hombres hacia la Igualdad (CREATHI), se brinda acompañamiento a hombres que han enfrentado procesos judiciales por violencia de género. Añadió que la estrategia se refuerza con acciones de sensibilización, concientización y prevención, dirigidas a transformar conductas y patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad.

La ponencia principal estuvo a cargo de Armando Llamas, responsable del Subprograma de Prevención de GENDES A.C., quien ofreció herramientas prácticas para identificar y desmontar estereotipos asociados a las masculinidades tradicionales. El especialista enfatizó la importancia de que las y los funcionarios repliquen estas metodologías en sus espacios laborales y en sus comunidades, promoviendo cambios sostenidos.

La Secretaria anunció además que dentro del presupuesto estatal de 2026 se contempla la creación de la Dirección de Masculinidades por la Igualdad, que operará bajo cuatro ejes: Cambio Social y Cultural, Corresponsabilidad Familiar, Salud de y para los Hombres, y Hombres y Masculinidades Libres de Violencias. Este nuevo organismo contará con el acompañamiento de ONU Mujeres para el diseño de un modelo comunitario replicable que garantice impactos positivos en entornos familiares, laborales y sociales.

Al evento asistieron también Sagrario Guzmán Ureña, Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Jael Chamú Ponce, Directora de Transversalización de la Perspectiva de Género; Gerardo Trujillo Vega, Director del Archivo General del Estado de Jalisco; y Alejandro Durán Rojano, representante del CREATHI. Con estas acciones, la SISEMH consolida una estrategia integral para atender la desigualdad desde múltiples frentes, incorporando la reflexión y transformación de los modelos de masculinidad en el servicio público.