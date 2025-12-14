Brinda C5 Escudo Jalisco apoyo a mujer en situación de riesgo mediante Estrategia Pulso de Vida

Debido a la coordinación interinstitucional entre el C5 Escudo Jalisco, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y la estrategia Pulso de Vida, se brindó atención inmediata y protección a una mujer que se encontraba en una situación de riesgo.

El incidente se activó cuando una operadora de C5 Escudo Jalisco recibió la señal de un ChatBot del Centro de Justicia para las Mujeres, lo que permitió iniciar de forma inmediata el protocolo de atención correspondiente.

A través de comunicación directa con la usuaria, el personal del C5 confirmó que la mujer estaba siendo víctima de agresión verbal por parte de su expareja sentimental, quien intentaba obligarla a retirarse con él en contra de su voluntad.

Como parte de las acciones de protección, se activó la célula operativa de Pulso de Vida, que orientó a la usuaria para resguardarse en una tienda identificada como Punto Seguro, mientras se mantenía el acompañamiento constante.

De manera simultánea, se dio aviso a la Comisaría de Guadalajara y se mantuvo contacto permanente con la reportante para conocer su estado y ubicación. Desde el área de monitoreo de C5 Escudo Jalisco, se implementó un cerco virtual mediante las cámaras de videovigilancia, lo que permitió dar seguimiento puntual al evento y verificar el arribo de personal de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres (DEAViM).

Tras la intervención de las autoridades, la usuaria recibió acompañamiento para abordar transporte público y trasladarse de manera segura a su domicilio. Asimismo, manifestó su intención de continuar con el proceso legal ante la autoridad correspondiente.