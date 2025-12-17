La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, expone la visión, alcances y retos de la asistencia social en el estado

En entrevista, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, ofrece una visión integral del trabajo que realiza el organismo en materia de asistencia social, con énfasis en la cercanía con la gente, la atención a la niñez, las familias, las personas con discapacidad, adultas mayores y quienes viven situaciones de violencia o desaparición. A lo largo del diálogo se abordan los principales programas, inversiones y estrategias que impulsa el DIF para garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer el tejido social en todo el estado, destacando la importancia de conocer el alcance de esta institución como una pieza clave para comprender cómo se construyen políticas públicas con enfoque humano, territorial y de largo plazo en Jalisco.

Protección a la salud

Al asumir la presidencia del DIF Jalisco, ¿cuáles fueron los principales retos que identificaron en materia de asistencia social?

Cuando llegamos al Sistema DIF Jalisco supimos que lo primero sería retomar el contacto con la gente, acercarnos a ella, visitar los municipios y revisar las necesidades de los sistemas municipales, porque ellos y ellas son la primera mano que se extiende de apoyo y ayuda para la gente. Recuperamos eso, y hemos recorrido en un primer año casi 100 municipios, y si no los hemos visitado todos, es porque realmente nos dedicamos a escuchar las necesidades de las comunidades. Como lo dije ya en algún momento, estoy consciente de que Jalisco no es el mismo en la sierra norte que en la costa, y debemos conocer el contexto de las comunidades que queremos y que necesitan mejorar.

Valoramos todo lo que se ha hecho en este Sistema anteriormente, las experiencias de éxito y todo lo positivo, lo cual ahora reforzamos con cercanía y una mirada humana. Me gusta estar en contacto con las personas, saludarlas, escacharlas y ver cómo podemos mejorar. Tenemos mucho por delante, grandes retos, pero, sé que tengo un buen equipo de trabajo con el que vamos a lograr avances importantes.

Centros de Atención Infantil

Desde su perspectiva, ¿cuál es actualmente el mayor desafío social que enfrenta Jalisco y cómo lo aborda el DIF?

Sin duda el mayor desafío social es la atención a la niñez, con una mirada integral que permita formarlos, alimentarlos bien, darles herramientas para su sano crecimiento y darles seguridad. Esto es muy importante porque si atendemos a las niñas, niños y adolescentes ahora, podremos revertir problemas, afrontar situaciones como sociedad. En el Sistema DIF Jalisco hemos hecho mucho por esta población, desde trabajar de su mano en foros donde ellas y ellos han llevado la voz, desde la Red Niñez Jalisco al Frente, donde analizaron y propusieron maneras para abordar los problemas de inseguridad que vivimos, hasta la consolidación de una regionalización de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, emprende acciones para la atención, protección y restitución de derechos, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales en todo el estado, con el propósito de garantizar una infancia plena, segura y libre de violencia, se han atendido a una totalidad de 22, 342 niñas, niños y adolescentes y 879 personas adultas familiares de las NNA a través de 17 delegaciones regionales de la Procuraduría.

Para cumplir con este compromiso, la PPNNA desarrolla diversos proyectos enfocados en la restitución y garantía de derechos: Seguimiento al Plan de Restitución de Derechos de los pupilos de la Procuraduría y de sus Delegaciones Institucionales; Retorno y reunificación familiar de niñas, niños y adolescentes, promoviendo su integración a entornos protectores y afectivos; Creación y fortalecimiento de Delegaciones Institucionales en el estado, para ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta en la defensa de derechos.

Además, como parte de la atención integral que se brinda, la Procuraduría también impulsa estrategias especializadas como: La representación jurídica de niñas, niños y adolescentes, asegurando la defensa de sus derechos en todos los ámbitos; El Comité Técnico en Materia de Acogida, Pre-adopción, Adopciones y Reintegraciones, -reinstalado el 10 de enero de 2025-, evalúa y supervisa los procesos con base en el interés superior de la niñez.

En el informe que rendí hace poco, compartía que, en el año 2025, en la estrategia de infancias y adolescencias, invertimos cerca de 23 millones de pesos.

En tema de adopciones, cerca de 100 NNA cuentan ahora con la condición jurídica para ser adoptados, y en el DIF Jalisco lo que proponemos es poner por encima de cualquier prejuicio, el derecho que ellas y ellos tienen de pertenecer a una familia. Toda persona que cumpla con lo que nos marca el proceso, puede ser una familia para estas NNA.

Igualmente, en alimentación, consideramos que la niñez debe ser atendida desde el primer momento. En colaboración con el Sistema DIF Nacional para la realización de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, se llevaron a cabo los programas: Atención Alimentaria a Personas en Situación Vulnerable; Alimentación Escolar; y Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días, con un presupuesto aproximado de 596 millones de pesos.

En el marco de las brigadas “Yo Jalisco”, durante el periodo comprendido de abril a julio del presente año, se llevaron a cabo diversas acciones de apoyo y acompañamiento en los municipios de Mezquitic, Amatitán, Bolaños, Zapopan, Ahualulco de Mercado, Villa Guerrero y Totatiche.

En estas jornadas se realizó la entrega de despensas y alimentos preparados en beneficio de las y los asistentes, contribuyendo a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias participantes.

1,471 beneficiarios recibieron apoyo alimentario de los siguientes municipios:

Ahualulco de Mercado Ameca Bolaños Mezquitic Totatiche Villa Guerrero Zapopan

Asimismo, se desarrollaron actividades y dinámicas recreativas dirigidas a niñas, niños y adolescentes (NNA) que acompañaban a sus familias, fomentando con ello espacios de esparcimiento, integración comunitaria y convivencia saludable.

Alimentación escolar

¿Cuáles son hoy los programas insignia del DIF Jalisco destinados al fortalecimiento de las familias?

Sin duda los programas ejes o insignia que desde DIF Jalisco estamos promoviendo, son Alimentación y Red de Centros de Autismo, así como obras de infraestructura que ayudarán a grupos prioritarios que para mí son esenciales atender.

En el de alimentación, ya lo adelantaba, en 2025, tuvimos la fortuna de poder entregar 885,372 canastas alimentarias. Beneficiamos a 74,748 personas en situación de vulnerabilidad, diagnosticadas con inseguridad alimentaria. Además, en el primer año de gestión, de manera indirecta se favoreció también a 11,104 habitantes de la región norte del estado donde se capacitó y acompañó a 14 de sus promotores comunitarios, quienes actúan como enlaces clave entre el DIF Jalisco y las comunidades. Esto con una inversión de 1´158,400. Aquí en las Brigadas Yo Jalisco, 1450 despensas fueron entregadas sólo en 5 comunidades indígenas wixaritari del municipio de Mezquitic.

El Sistema DIF Jalisco atenderá a las Personas con Espectro Autista y Discapacidad Intelectual, en espacios dignos y con una variedad de servicios dignos y que son importantes para esta población, por medio de la Red Estatal de Centros de Autismo.

Esta red operará en diversas regiones, de manera especializada y gratuita. Serán 4 en total. Comenzamos ya y estamos a punto de entregar con una inversión de alrededor de 80 millones de pesos, el “Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual Tepatitlán de Morelos”. Ahí se atenderá a 440 personas serán atendidas hasta en 7 distintos servicios. Además, con una inversión de 7.5 millones de pesos logramos la apertura del turno vespertino en el CRIT Teletón, de la región Centro, para la atención de unas 200 personas entre menores y mayores de edad en el espectro.

Respecto de las obras que mencioné, está la Estancia Temporal Ladrón de Guevara, un espacio que nace para proteger los primeros días de una historia que aún no se escribe. Un lugar seguro y digno donde niñas, niños y adolescentes pueden permanecer mientras se define su camino: una casa hogar, una familia de acogida o el espacio que mejor pueda recibirles. Aquí encuentran calma, acompañamiento y un respiro en medio de la incertidumbre. Estaremos siempre con ellas y ellos para apoyarles en todas sus necesidades. Y esta casa es una muestra de ello.

También está el Centro de Paz y Acompañamiento a Familias de Personas Desaparecidas, un espacio de contención emocional, apoyo psicosocial, acompañamiento y encuentro para una de las realidades más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

Por otro lado, la Casa de Apoyo “Jardines de Guadalupe” es un lugar cálido y digno para madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas mientras continúan con su búsqueda. Aquí les brindamos apoyo con alimentos, pernocta y todo lo que necesiten para hacer su estancia en la ciudad más llevadera. Porque queremos estar siempre cerquita de todas ellas.

Es tan importante para el Gobierno de Jalisco el acompañamiento de esta población, que además de estos dos últimos centros, incrementamos en más del 600% el presupuesto destinado a esta población, pasando de 5 millones del ejercicio fiscal 2024 a 38 millones durante este año.

En este punto me detengo a platicar sobre Acompañar las Ausencias, un proyecto que para mí es clave, que me mueve y además toca mi corazón. Este acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas en el Estado incluye apoyo psicológico, de trabajo social, jurídico y económico.

Estos meses de la administración del Gobernador Pablo Lemus Navarro, el Sistema DIF Jalisco ha sido la mano que ha puesto al alcance de las familias afligidas por esta problemática, apoyos diversos con la pretensión de aminorar en cierta medida su dolor.

Apoyos para equipamiento de los Centros de Atención Infantil

¿Qué estrategias específicas se están implementando para apoyar a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad?

Por decirle algo, en colaboración con DIF Nacional, desarrollamos el Subprograma de Atención a Primera Infancia que busca fortalecer la atención integral y el desarrollo temprano, potenciando capacidades y habilidades de niñas y niños en el Estado de Jalisco, priorizando aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social; a través de apoyos para equipamiento de los Centros de Atención Infantil con herramientas para la preparación de alimentos y mobiliario infantil.

Otorgamos 32 apoyos económicos a 20 municipios para beneficiar a 1, 248 niñas y niños con equipamiento en los Centros de Atención Infantil. Los apoyos otorgados consisten en mesas y sillas infantiles, libreros, muebles de guarda, colchonetas, sillas periqueras, materiales didácticos (rompecabezas, cuentos infantiles, títeres, pelotas, entre otros), así como herramientas que se utilicen en la preparación de alimentos y los implementos donde se sirven: platos, vasos, tazas, cucharas, tenedores, ollas, cazuelas, jarras, charolas, refrigerador, licuadora, batidora, exprimidor, congeladores, entre otros.

De los 32 Centros de Atención Infantil beneficiados, 5 son de nueva creación, con lo cual se incrementará la cobertura de atención y se ubicarán en los municipios de Tepatitlán de Morelos, La Huerta. Mascota, Juanacatlán y Tlajomulco de Zúñiga.

Y volviendo a PPNNA, para garantizar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) cuando estos son vulnerados, se otorgan apoyos directos a las Delegaciones Institucionales y a los Centros de Asistencia Social (CAS), con el fin de atender las necesidades prioritarias de las niñas, niños y adolescentes (NNA) institucionalizadas o puestas a disposición de la Procuraduría y sus Delegaciones.

Durante 2025, como parte del proceso de restitución de sus derechos, se han entregado 3,682 apoyos directos, en beneficio de 1,056 niñas, niños y adolescentes bajo representación en suplencia y tutela de la PPNNA, mismos que fueron destinados a los siguientes rubros: Medicamentos; Consulta y tratamiento médico; Alimentos; Insumos escolares; Servicios terapéuticos; y Servicios de enfermería.

Como resultado del análisis de necesidades individuales, 28 Centros de Asistencia Social (CAS) fueron beneficiados con apoyos en los siguientes conceptos: Apoyo Escolar; Apoyo Anual; Proyecto de Vida; y Pago de estadías para 702 NNA institucionalizados.

Además, otorgamos apoyos económicos a 27 Delegaciones Municipales de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fortaleciendo su labor de acompañamiento y protección.

En un gran esfuerzo además la Dirección de Prevención lleva a cabo el proyecto denominado Prevención y Atención a la Niñez a través de 19 Sistemas Municipales DIF (SMDIF) y 2 Organismos de la Sociedad Civil (OSC), mediante la presentación y ejecución de proyectos estratégicos de intervención, encaminados a la prevención, atención y promoción de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (NNAT).

El proyecto busca por medio de la entrega de apoyos económicos destinados prioritariamente en áreas de educación, alimentación, salud, recreación e identidad, a través de talleres de regularización escolar, deportivos, culturales, artísticos, de computación, orientados a la creación de un proyecto de vida, mejorar las condiciones de vida de las NNAT. Durante este 2025 se entregaron 21 apoyos económicos a municipios e instituciones.

Las AC beneficiadas:

Cambiando el Chip A.C. CODENI A.C

Mientras que los Sistemas DIF Municipales beneficiados por el proyecto fueron:

Autlán De Navarro Ayotlán Cihuatlán Zapotlán El Grande Cocula Concepción De Buenos Aires Guadalajara Jocotepec Ocotlán Pihuamo Poncitlán El Salto San Miguel El Alto Tlajomulco De Zúñiga Tlaquepaque Tonalá Tuxcueca Zapopan Zapotlanejo

Modelo de envejecimiento saludable

En cuanto a la población adulta mayor, ¿qué avances y mejoras se han logrado en su atención durante la actual administración?

A la población adulta mayor, en cumplimiento al modelo de envejecimiento saludable promovido por la Organización Mundial de la Salud, la atendemos principalmente a través de los Centros de Día.

El modelo de envejecimiento saludable está orientado a optimizar las oportunidades de salud física y mental, independencia y calidad de vida, se consolida la atención a las personas adultas mayores mediante la creación de entornos seguros y accesibles, la promoción de la participación activa y el fortalecimiento de vínculos familiares y sociales.

En el Centro de Atención a Personas Adultas Mayores CAPAM y el Centro de Día “Eduardo Montaño Sahagún” implementamos de manera integral el modelo de envejecimiento saludable, orientado a promover la autonomía, participación, seguridad, aprendizaje continuo y bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores.

Además del fortalecimiento de las redes de apoyo social mediante la vinculación con organismos públicos y privados que ofrecieron servicios de salud, alfabetización, acompañamiento psicosocial y orientación jurídica.

Durante 2025 se entregaron 8,906 apoyos asistenciales a personas adultas mayores en el Centro de día Eduardo Montaño a 90 personas. Para contribuir a su salud se brindaron 826 atenciones en el Centro de Día, las cuales son citas médicas preventivas hasta servicios de terapia de rehabilitación.

El centro CAPAM tiene cobertura en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Zapopan. Atiende a 2,109 beneficiarios, de los cuales 325 son hombres (15%) y 1,784 mujeres (85%).

Modelo de envejecimiento saludable

¿Cómo se está fortaleciendo la atención a personas con discapacidad y cuáles son los apoyos más solicitados o con mayor impacto?

Las personas con discapacidad enfrentan importantes barreras para su plena inclusión social, especialmente por la dificultad de acceder a atención médica y paramédica especializada que sea asequible y cercana a sus lugares de origen.

Para contrarrestar esta problemática, el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) “Sra. Olivia Miramontes Aguirre” está orientado a brindar servicios de calidad en materia de rehabilitación a personas con discapacidad o en riesgo de desarrollarla. El CRI facilita la inclusión familiar, laboral y social de los usuarios a través de consultas con médicos especialistas, terapias y orientaciones de apoyo.

La distribución de la población atendida en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) según su grupo etario, evidencia una cobertura amplia que abarca desde la primera infancia hasta la vejez.

En 2025 el CRI alcanzó una cobertura con 177,297 servicios de salud otorgados, que abarcan atenciones médicas, terapéuticas y de rehabilitación.

Además, un total de 3,096 personas fueron atendidas por primera vez, demostrando el alcance del CRI para responder a la demanda creciente e integrar a nuevos usuarios. Asimismo, se aplicaron 1,125 encuestas de satisfacción, promoviendo un modelo de atención centrado en la persona y orientado a la mejora continua.

La atención se complementa con apoyos directos: se otorgaron 209 apoyos de transporte adaptado, garantizando el derecho a la movilidad y reduciendo barreras de acceso; y se entregaron 549 ortesis para la atención de 222 personas, favoreciendo su independencia funcional. Además, el fortalecimiento de las redes de apoyo se evidenció en 10,363 acciones de Trabajo Social, que incluyen canalizaciones, gestiones y acompañamientos a usuarios y sus familias.

Para el desarrollo de competencias, se llevaron a cabo 24 capacitaciones y asesorías con la participación de 570 personas.

Estos datos reflejan tanto la cobertura como el impacto social del CRI, destacando que, al garantizar el acceso a servicios y apoyos técnicos especializados, se reducen las brechas de desigualdad y se favorece la autonomía de las personas con discapacidad. De esta forma, se fortalece el tejido social y se impulsa una atención con enfoque de derechos que genera un impacto positivo en la inclusión, la equidad y la calidad de vida en el Estado.

Las Unidades Básicas de Rehabilitación de los SMDIF brindan servicios de rehabilitación integral a personas con discapacidad o en riesgo de tenerla, buscando su plena inclusión social y bienestar. Estos servicios se otorgan prioritariamente a personas de escasos recursos económicos que requieren atención especializada, incluyendo consulta en medicina física y terapia de rehabilitación.

DIF ha atendido 15,071 personas, esto ha impactado en 255, 174 servicios otorgados en las Unidades de Rehabilitación que se encuentran distribuidas en todos los municipios de Jalisco.

Asimismo, se prestaron 9,180 servicios de traslado en transporte adaptado, a las personas que lo requirieron para acudir a sus terapias, ya sea a la UBR de su municipio de origen o para ser atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral, ubicado en Área Metropolitana.

Las UBR son espacios que favorecen de manera directa la inclusión social, laboral y familiar de la población beneficiada, reduciendo significativamente las brechas de desigualdad. Ya que, al brindar atención con equidad de condiciones, se mejora la calidad de vida y se promueve el desarrollo de actividades en beneficio de las usuarias y usuarios que, de otra forma, no podrían acceder a la rehabilitación necesaria en el sector privado.

El proyecto de Elaboración y Donación de Prótesis brinda a personas con discapacidad neuromotora en Jalisco la oportunidad de recuperar su independencia y mejorar su calidad de vida. Al ofrecer prótesis gratuitas, se elimina una importante barrera económica además de promover la inclusión social.

En el corto plazo se prevé beneficiar a 24 personas con prótesis transtibiales, transfemorales y de desarticulado de cadera, reafirmando el compromiso institucional con una sociedad más justa y solidaria.

Como parte de las acciones de Inclusión Social dirigidas a personas con discapacidad, se implementa el proyecto de Adquisición y Aplicación de Toxina Botulínica Tipo A (TBA), destinado a pacientes con discapacidad neuromotora que presentan espasticidad o movimientos involuntarios y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Debido a las limitaciones de movilidad y al alto costo de este tratamiento en el sector privado, su acceso resulta esencial para mejorar la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes, reduciendo la brecha de desigualdad en el acceso a servicios de salud.

A partir de su implementación, se han otorgado 15 apoyos de aplicación de Toxina Botulínica a 6 personas de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Desde su puesta en marcha, se han otorgado 15 apoyos a 6 personas de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, y contempla ampliar su cobertura para atender a más pacientes, de acuerdo con las necesidades específicas y avances en cada proceso de tratamiento.

Esta atención contribuye a disminuir la espasticidad, ampliar el rango de movimiento y prevenir complicaciones musculoesqueléticas, fortaleciendo la autonomía y participación social de las personas beneficiadas. De esta forma, el programa impulsa la inclusión escolar, laboral y comunitaria, consolidándose como una estrategia efectiva de salud y bienestar social en Jalisco.

Reconociendo que la conducta es una manifestación clave de la personalidad que requiere adaptación funcional desde los primeros años, y considerando la vulnerabilidad de las personas con Síndrome de Down debido a su condición de discapacidad intelectual, el DIF Jalisco opera la Clínica de Atención Especial (CAE).

Este centro multidisciplinario otorga atención integral a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) con trastornos del comportamiento (a través de terapia psicológica, apoyo médico y regularización escolar) y en NNA con Síndrome de Down (mediante consultas médicas y terapias especializadas).

La CAE consolidó su cobertura y efectividad, brindando atención a 850 niñas, niños y adolescentes. 490 en la Clínica de Conducta. Y 360 en la Clínica Down. El objetivo es potenciar sus habilidades, mejorar su autonomía y sus condiciones de vida favoreciendo la inclusión y la atención integral desde edades tempranas.

Además, se otorgaron 16,377 atenciones médicas y terapéuticas dirigidas a fortalecer la salud y el desarrollo integral de esta población. La calidad de los servicios se asegura con la aplicación de 184 encuestas a madres, padres y tutores, cuya información es fundamental para la regularización y el establecimiento de rutas de mejora.

Por su parte, el área de Trabajo Social complementa esta labor con 11,000 acciones (incluyendo canalizaciones, aperturas de expedientes y atenciones) orientadas a mejorar la calidad de vida de los NNA en el Estado de Jalisco. En materia de fortalecimiento familiar: se impartieron 12 capacitaciones a un total de 256 madres, padres, tutores y personal operativo con el propósito de favorecer la crianza positiva y fortalecer las competencias de acompañamiento.

Adicionalmente, la clínica promueve la inclusión y sensibilización mediante actividades recreativas que fomentan el respeto a la diversidad y crean entornos accesibles y empáticos. Ejemplo de esto son las charlas de sensibilización sobre el trato a las personas con discapacidad y la participación de 80 NNA en el Festival de la Niñez, además de la celebración del Día del Niño en la clínica con 150 NNA, favoreciendo espacios recreativos para neuro divergencias.

Con estas acciones, el DIF Jalisco favorece la salud y el desarrollo oportuno de las niñeces, salvaguardando los derechos humanos de personas neuro diversas con mayor riesgo de exclusión y marginación social a través de la atención, la canalización interinstitucional y la promoción de prácticas de crianza positiva.

Jalisco de Colores

Cien Corazones

El Centro Cien Corazones es un espacio que ofrece atención integral, multidisciplinaria y personalizada a niñas y niños con discapacidad intelectual que se encuentran bajo la representación del Estado. Este espacio funciona como un hogar transitorio donde se brindan los cuidados necesarios para atender sus derechos fundamentales y una reinserción social.

Durante este periodo se han atendido a 59 personas con servicios de albergue, alimentación, así como atención médica, psicológica, educativa, rehabilitación física y terapia para el desarrollo de habilidades cognitivas. Además, se brindaron 77,490 raciones alimenticias.

Entre los logros, se destaca la creación de una ruta de implementación de proyectos de vida independiente para las personas que alcanzan la mayoría de edad, para favorecer la autonomía y desinstitucionalización de la población. Aunado a ello, se facilitaron 2 capacitaciones a personal operativo con el propósito de asegurar una atención y servicio de calidad en el centro.

El Centro de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad (CILPD) es un espacio de atención a personas con discapacidad intelectual leve o moderada, que preferentemente cuenten con estudios de educación especial y habilidades de autocuidado como comer, ir al sanitario y trasladarse.

El objetivo central es capacitar durante un periodo máximo de 2 años a personas con discapacidad intelectual leve o moderada para que desarrollen habilidades para la inclusión laboral.

Durante este año se ha brindado atención a 74 personas, Además, se sigue implementando la estrategia de Escuela para Madres, Padres y/o Tutores de manera mensual. Además, las personas usuarias del CILPD realizaron 12,203 productos como parte del taller de panadería.

En el ámbito de la prevención y atención de la violencia familiar, ¿qué acciones están realizando y qué resultados han observado?

Hemos fortalecido las Unidades de Atención a la Violencia Familiar del Estado de Jalisco (UAVIFAM), las cuales brindan servicios integrales de prevención y atención profesional, especializada e interdisciplinaria a las personas que viven violencia familiar, ofreciendo a las personas involucradas herramientas, alternativas y estrategias para disminuir y erradicar la violencia, generando así relaciones libres de violencia para las familias.

En Jalisco operan 63 UAVIFAM en 61 municipios, las cuales trabajan bajo un modelo interdisciplinario para garantizar la atención integral de las mujeres y las personas que requieren servicios, tan sólo en este periodo se han brindado 2, 284 atenciones de trabajo social, 1,579 atenciones psicológicas y 507 asesorías jurídicas a las personas usuarias de las UAVIFAM.

63 UAVIFAM brindaron los siguientes servicios:

2,284 atenciones de trabajo social

1,579 atenciones psicológicas

507 asesorías jurídicas

Como parte de las acciones que se realizaron en este periodo se encuentra un Diagnóstico de las UAVIFAM adscritas a la Dirección de CEPAVI para identificar las capacidades técnicas, operativas y administrativas de cada una de ellas. Este diagnóstico permitió identificar el estatus de profesionalización y especialización de cada profesionista que labora en las Unidades.

Con cobertura en 61 municipios se atiende a las familias, mediante los equipos interdisciplinarios conformados por 246 profesionistas adscritos, de los cuales: 86 son del área psicología, 81 del área jurídica y 79 de trabajo social.

Con la información recabada se elaboró el proceso de evaluación, inducción, profesionalización y especialización del personal operativo. Entre las acciones de profesionalización se encuentra la alineación al “Modelo de Atención Integral a Mujeres, Adolescencias y Niñez Víctimas de Violencias por Razón de Género en Jalisco”, creado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y también a través del Protocolo de Atención a NNA impartido por personal de SIPPINNA.

El principal logro fue la dispersión exitosa del recurso económico otorgado a cada una de las 63 UAVIFAM.

¿Cómo se coordina el DIF Jalisco con los sistemas municipales para ampliar la cobertura y efectividad de sus programas en todo el estado?

Básicamente todas las áreas del Sistema DIF Jalisco se ponen al servicio de los DIF municipales, pero a través de la Subdirección General de Desarrollo Comunitario se articulan importantes esfuerzos que nos permiten hacer llegar servicios, promover las atenciones que ellos dan. Y desde luego, a través de Protección Civil mantenemos contacto permanente para activar las ayudas humanitarias necesarias en caso de alguna contingencia.

Como mencioné, ha sido un año de estar en el territorio, de visitar municipios, colonias y comunidades; de entrar a los centros, a los comedores, a las escuelas; de escuchar directamente a las familias, a las personas mayores, a niñas, niños y adolescentes. Y esa presencia nos llevó a recorrer casi 100 municipios del estado. No sólo sus cabeceras, sino también sus localidades, agencias y comunidades más alejadas.

En materia de alimentación y seguridad alimentaria, ¿qué proyectos y mecanismos se están impulsando para garantizar el acceso a una nutrición adecuada?

En 2025, se entregaron 885,372 canastas alimentarias. Se benefició a 74,748 personas en situación de vulnerabilidad, diagnosticadas con inseguridad alimentaria.

Además, en el primer año de gestión, de manera indirecta beneficiamos a 11,104 habitantes de la región norte del estado donde se capacitó y acompañó a 14 de sus promotores comunitarios, quienes actúan como enlaces clave entre el DIF Jalisco y las comunidades.

Esto con una inversión de 1’158,400. Aquí en las Brigadas Yo Jalisco, 1450 despensas fueron entregadas sólo en 5 comunidades indígenas wixaritari del municipio de Mezquitic.

Centros de Autismo

El tema del autismo ha tomado relevancia este año en la agenda pública. ¿Cuál es la propuesta del DIF para mejorar la atención y acompañamiento de estas infancias?

El Sistema DIF Jalisco atenderá a las Personas con Espectro Autista y Discapacidad Intelectual, en espacios dignos y con una variedad de servicios dignos y, que son importantes para esta población, por medio de la Red Estatal de Centros de Autismo que operará en diversas regiones, de manera especializada y gratuita. Serán 4 en total.

$80 millones de pesos. Inversión en infraestructura del “Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual Tepatitlán de Morelos”, con una inversión en infraestructura.

440 personas serán atendidas hasta en 7 distintos servicios.

$7.5 millones de pesos. Inversión en la atención a personas con espectro autista en el CRIT Teletón, de la región Centro.

Sumado a esto, este año, Jalisco dio un paso muy importante con la aprobación de la Ley Jalisco de Colores, impulsada por las diputadas Mónica Magaña y Gaby Cárdenas, que reconoce y protege los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en el espectro autista.

Como DIF Jalisco, participamos en mesas técnicas y en espacios de diálogo, aportando la experiencia que nos da estar cerca de las familias. Esta ley no es un punto final: es el inicio de un camino para construir políticas públicas más sensibles, más justas y más humanas.

Además de la atención médica tradicional, ¿qué esfuerzos realiza el DIF para apoyar a personas que viven con enfermedades crónicas, desde un enfoque integral y comunitario?

A través de apoyo asistencial y seguimiento a pacientes y familias de niñas, niños y adolescentes con cáncer en el Estado de Jalisco, se brinda acompañamiento con diagnóstico de cáncer.

A las familias se les apoya para mejorar su calidad de vida durante el proceso de tratamiento oncológico, priorizando a pacientes en situación de vulnerabilidad de las 12 regiones del estado de Jalisco, que reciben atención médica en hospitales públicos.

Las acciones consisten en: Entrega de apoyos asistenciales: paquete de Apoyo Nutricional y traslados a los municipios de las regiones más remotas; Vinculación con albergues, hospitales y asociaciones civiles para gestión de servicios y seguimiento; Seguimiento puntual a cada caso para evitar el abandono terapéutico; y entrega de paquetes nutricionales.

Al 30 de septiembre, se benefició a 111 niñas, niños y adolescentes, de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco y El Salto. Además, se otorgaron 960 apoyos nutricionales a través de despensas a NNA con esta enfermedad.

¿Qué herramientas utilizan para evaluar el impacto real de los programas del DIF y cómo aseguran que están mejorando la calidad de vida de las familias?

El Sistema DIF Jalisco tiene el compromiso de ordenar y mejorar de manera continua el servicio público dirigido a las personas en situación de vulnerabilidad de Jalisco, por ello, desde la Dirección de Planeación Institucional se han ejecutado procesos de planeación, evaluación, monitoreo y mejora de los procesos administrativos.

Entre los que destacan, la creación de la Jefatura de Capacitación e Investigación que tiene como propósito profesionalizar la asistencia social en todos los municipios del estado. Además, durante el periodo se realizaron 2 evaluaciones a proyectos, y una consulta infantil.

Durante 2025, el Departamento de Planeación y Proyectos del Sistema DIF Jalisco desempeñó un papel estratégico en la consolidación de la gestión institucional, al coordinar la programación del anteproyecto de presupuesto de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, así como la estructuración programática institucional, con el propósito de fortalecer la planeación, ejecución y evaluación de las acciones sociales del organismo.

Entre las principales actividades desarrolladas destaca la asesoría técnica a las distintas áreas operativas del Sistema DIF Jalisco para la formulación, actualización y evaluación de los proyectos sociales alineados al marco de planeación estatal, nacional e institucional.

A través de un trabajo colaborativo y metodológicamente riguroso, el Departamento brindó acompañamiento para la integración de más de 33 proyectos sociales, orientados al bienestar de los grupos prioritarios establecidos en el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, en su artículo 5.

Asimismo, el Departamento impulsó la implementación de herramientas de planeación estratégica basadas en resultados, con el fin de garantizar que cada proyecto contará con objetivos claros, indicadores medibles y mecanismos de seguimiento, contribuyendo así a una gestión pública más transparente y eficiente.

De igual forma, se promovió la alineación del quehacer institucional al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2024–2030, asegurando la congruencia de las acciones del Sistema DIF Jalisco con las políticas públicas orientadas al bienestar social, la igualdad de oportunidades y la atención integral de los grupos prioritarios.

El Departamento de Seguimiento y Evaluación ha sido fundamental para la mejora continua del Sistema DIF Jalisco, así como la identificación de necesidades a nivel institucional y estatal.

Así se han realizado ya el I, II y III Foro Intermunicipal de Asistencia Social que reúne a presidentas y presidentes de los sistemas DIF municipales para poner en común temas de interés para los organismos asistenciales.

Asimismo, se llevó a cabo la Primera Consulta a Niñas, Niños y Adolescentes en el marco del Festival de la Niñez Jalisciense 2025, donde se aplicaron 517 encuestas de forma aleatoria a las y los visitantes del Zoológico Guadalajara y Selva Mágica, cuyas edades son entre 5 y 16 años, siendo 227 hombres (43.9 %) y 290 mujeres (56.1%) por citar algunos ejemplos de ejercicios de mejora continua que tenemos en el Sistema DIF.

Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las familias jaliscienses sobre el trabajo del DIF y las expectativas para los próximos años?

Ha transcurrido un año desde que iniciamos esta administración estatal, pero junto a mi esposo Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, he tenido la fortuna de estar en el servicio público desde hace poco más de 10 años, en un recorrido por Zapopan y Guadalajara, donde siempre tuvimos la certeza de que, poner en el centro de todos los esfuerzos a las personas, sería nuestro eje.

Creo que el corazón del DIF Jalisco está en su gente: En cada niña y niño atendido. En cada persona mayor acompañada. En cada persona con discapacidad que encuentra un espacio de inclusión. En cada familia que llega buscando apoyo. Y en cada servidora y servidor público que trabaja con vocación.

Seguiremos trabajando con cercanía, con humildad y con la convicción profunda de servir, porque en Jalisco, le entramos de corazón y esto apenas comienza, hay muchos retos, queda mucho por hacer y en los cinco años venideros, haremos el mejor de los trabajos para mejorar la vida de la gente.