Con una asignación de 40 millones de pesos para 2026, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, y Mónica Magaña, diputada presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, anunciaron el recurso destinado a la atención y acompañamiento de mujeres que enfrentan el cáncer, a fin de asegurar la continuidad de sus tratamientos.

Asignan 40 mdp para atención de mujeres que luchan contra el cáncer en 2026

La diputada Mónica Magaña destacó que la aprobación de esta bolsa presupuestal representa un hecho sin precedentes en Jalisco, al tratarse de la primera ocasión en que se destina un recurso con un fin específico para mujeres que luchan contra esta enfermedad, subrayando que se trata de un compromiso asumido directamente con ellas.

“Es la primera vez que se destina una bolsa con un destino específico para atender a las mujeres que luchan contra el cáncer. Un compromiso que hicimos hace un par de semanas con todas las mujeres, para mandar un mensaje claro: que nunca más en Jalisco van a enfrentar esta lucha solas”, expresó.

Por su parte, Maye Villa de Lemus resaltó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones y del acompañamiento cercano con las mujeres, además de reconocer el esfuerzo legislativo que permitió concretar esta asignación presupuestal para el próximo año.

“Estaremos muy de cerquita con todas las mujeres para platicar con ellas, no para decidir qué es lo que necesitan, sino para que ellas nos platiquen qué es lo que hace falta para atenderlas”, dijo.

Esta estrategia se suma a las acciones que Jalisco ha impulsado para fortalecer la detección, atención y acompañamiento de mujeres con cáncer. Durante 2025 se realizaron más de 39 mil mastografías de tamizaje, lo que colocó al estado en el segundo lugar nacional en número de estudios realizados.

Además, las Brigadas Yo Jalisco, efectuadas de mayo a septiembre de este año, reportaron más de 2 mil 600 detecciones de cáncer de mama en comunidades del interior del estado, contribuyendo a ampliar la cobertura preventiva y el diagnóstico temprano.