Contribuye SADER Jalisco a la recuperación productiva del estado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco) anunció la ampliación y consolidación de programas dirigidos a las y los productores del estado, con el objetivo de impulsar la productividad, fortalecer la infraestructura rural y promover prácticas sostenibles que contribuyan a la recuperación productiva del campo jalisciense.

Al cierre del año, la dependencia estatal reportó la operación de diversos programas de apoyo enfocados a los sectores agrícola, ganadero y acuícola, como parte de una estrategia integral para mantener a Jalisco como el Gigante Agroalimentario de México.

Eduardo Ron Ramos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que durante su primer año de gestión se otorgaron más de 512 millones de pesos en apoyos directos a favor de 6 mil 754 productores de las 12 regiones del estado.

Entre los programas destacados se encuentra el Fondo Especial para la Ganadería y el Sector Lechero, que contó con una bolsa de 50 millones de pesos para fortalecer el desarrollo productivo, la trazabilidad y las capacidades técnicas de las y los productores. De este monto, 10.8 millones de pesos se destinaron a la Unión Ganadera Regional de Jalisco para la adquisición de una descremadora, la compra de aretes SINIIGA —con una inversión de 1.5 millones de pesos— y el equipamiento de centros de acopio de productos lácteos.

Asimismo, a través del Fondo Emergente para la Atención del Efecto del Cambio Climático y los Desastres Naturales en el Campo, la SADER Jalisco brindó apoyo a productores afectados por inundaciones, sequías y plagas durante 2025, con el fin de impulsar la recuperación económica de las zonas más afectadas. Este esquema continuará en 2026 bajo el nombre de Fondo Jalisco para Contingencias Agroalimentarias.

El titular de la dependencia también resaltó la inclusión productiva de mujeres y jóvenes rurales mediante el programa Mujeres y Jóvenes por el Campo, que otorgó financiamiento para infraestructura, semilla mejorada y equipamiento, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y la resiliencia en las comunidades rurales.

En materia de infraestructura, se consolidó el programa Empedrados al Estilo Jalisco, con avances significativos en la construcción y rehabilitación de vialidades rurales, mejorando la movilidad y la calidad de vida de las comunidades.

La SADER Jalisco reforzó además la mecanización del cultivo de caña de azúcar y promovió prácticas sustentables a través del proyecto Cosecha en Verde, con la adquisición de cosechadoras y equipo alineado a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el año también destacó el programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas, que impulsó iniciativas de alto impacto como la aplicación de paquetes tecnológicos sustentables en plantaciones de agave-raicilla.

En el sector pesquero, la dependencia fortaleció a las cooperativas mediante la adquisición de embarcaciones y equipo de seguridad, como radios VHF, para brindar mayor protección a las mujeres y hombres que realizan labores de pesca en la zona Costa.

Eduardo Ron reiteró el compromiso del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para respaldar a las y los productores de maíz blanco, cuyos apoyos se reflejarán en 2026 en coordinación con la Federación.

Finalmente, la SADER Jalisco dará continuidad al programa de Binomios Caninos contra el Gusano Barrenador del Ganado, en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco), estrategia que ha permitido la detección temprana de miasis, la aplicación oportuna de tratamientos, la reducción de pérdidas económicas y el fortalecimiento de la sanidad animal y la salud pública en el estado.