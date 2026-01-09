Bienestar

Será la primera Línea Morada fuera del AMG; beneficiará a 64 productores y permitirá ahorrar hasta 50% en el consumo de agua para riego

Arranca Gobierno de Jalisco obra de riego con agua tratada para fortalecer al sector cañero de Tala

Por Samantha Lamas

En el marco del Día del Policía, el municipio de San Pedro Tlaquepaque realizó un acto conmemorativo para reconocer la labor de las y los elementos de la corporación municipal, así como para anunciar la publicación de la convocatoria de ascensos correspondiente a 2026.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la inauguración de la planta de tratamiento de agua y visita el ingenio de Tala (EDGAR QUINTANA/Cortesía)

Durante el evento, autoridades municipales entregaron 900 cheques a integrantes de la policía como reconocimiento a su desempeño y compromiso con la seguridad pública. Asimismo, se llevó a cabo la rifa de enseres domésticos como parte de las actividades organizadas por el gobierno local.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó el acto y señaló que el trabajo policial representa una responsabilidad social fundamental para el municipio, por lo que su administración continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer y dignificar a la corporación.

En su mensaje, la alcaldesa anunció la publicación de la convocatoria para el concurso de grados 2026, la cual permitirá a las y los elementos que cumplan con los requisitos participar en un proceso de evaluación para aspirar a ascensos dentro de la corporación. Indicó que el procedimiento se realizará bajo criterios de objetividad, sin preferencias, y con el propósito de garantizar igualdad de oportunidades.

La convocatoria contempla la promoción a los grados de tercer oficial, segundo policía, primer policía y suboficial, entre otros, y estará abierta a quienes hayan cumplido con los méritos y condiciones establecidos en la normativa vigente.

Con esta conmemoración, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque reiteró su reconocimiento institucional a la labor de las y los policías municipales, así como su compromiso de fortalecer los mecanismos de profesionalización y desarrollo dentro de la corporación de seguridad pública.

