Refuerza Gobierno de Guadalajara estrategia de prevención ante alerta por sarampión

Ante el brote de sarampión, el Gobierno de Guadalajara habilitó puntos de vacunación en todas las unidades de Cruz Verde.

A partir del lunes 26 de enero, se empezará a aplicar el biológico en las Unidades; la meta es inocular a 250 mil personas menores de 49 años, con vacunación incompleta.

Con esta estrategia se busca acercar el biológico a la población y reducir así el riesgo de contagio.

La vacuna es segura y es el única manera de frenar el brote que, actualmente, se encuentra en semáforo amarillo.

Para acceder al biológico, sólo debe presentarse en cualquier unidad de la Cruz Verde. La vacuna es gratuita.

El horario de aplicación será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas en los siguientes puntos:

• Cruz Verde Dr. Mario Rivas Souza, Periférico Manuel Gómez Morín 350

• Cruz Verde Dr. Ernesto Arias González, Los Ángeles y Analco

Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva Alzaga, Avenida Cruz del Sur 2550

• Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo, Mariano Bárcena 997

• Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez, Antonio Tello 215

• Cruz Verde Dr. Ignacio Allende: Pablo Valdez 3385

También, la Unidad Médica Básica Tetlán, ubicada en Mercedes Celis,habrá un módulo que, además de operar de lunes a viernes, también aplicará las vacunas sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas.

En este punto, la vacunación arranca este sábado.

El Gobierno de Guadalajara llama a la población a cuidar de su salud y romper la cadena de contagio a través de la vacunación.

Vacúnate contra el sarampión

PARA SABER

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa

La mayoría de los casos confirmados corresponden a personas sin esquema completo de vacunación

Una persona con sarampión puede contagiar hasta a 18 personas

Si no se atiende oportunamente, puede causar neumonía, encefalitis y muerte, especialmente en menores de edad

La vacunación es la medida más efectiva para prevenir contagios y complicaciones graves

¿Quiénes deben vacunarse?